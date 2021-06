Usato fotografico: guida acquisto di obiettivi usati | Giugno 2021

Acquistare un obiettivo usato è sempre un rischio, anche con tutta la buona volontà di entrambe le parti, si rischia sempre di rimanere insoddisfatti. È importante quindi sapere bene come comportarsi e come muoversi. Vediamo come approcciarsi all’usato fotografico e nel particolare all’acquisto di un obiettivo usato

Questa è la seconda parte di una guida sul mondo fotografico usato, se vuoi iniziare dalla prima parte puoi leggerla qui

Usato fotografico: guida all’acquisto di obiettivi usati

Tutti noi fotografi amatoriali, e non, siamo sempre curiosi di provare nuovi obiettivi e sistemi. Capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di tutti i “gingilli” che abbiamo a disposizione diventa parte del gioco. Per questa ragione comprare nuovo e rivenderlo poi come usato diventa fin troppo oneroso. Il mercato dell’usato invece consente di non perdere mai troppo in un investimento, per cui si può riutilizzare lo stesso capitale e vedere il materiale come un assegno circolare. Alcune volte si riesce persino a guadagnare qualcosa nel giro di compra vendite!

Definiamo quindi quali sono i canoni di acquisto rispetto agli obiettivi usati, vintage o moderni che siano.

Usato fotografico: guida all’acquisto di un obiettivo usato moderno

Gli obiettivi fotografici moderni sono veramente delicatissimi. Sopratutto a causa del loro essere costituiti da una miriade di parti meccaniche ed elettroniche nonché l’uso di schemi ottici complessi. Quindi tenete bene a mente questo dettaglio perché sarà fondamentale per tutte gli altri aspetti. Le parti più critiche nella valutazione di un buon usato sono:

Integrità strutturale della lente , al primo posto, non tanto per una questione estetica, quanto perché se l’obiettivo ha preso una botta sufficientemente forte da ammaccare la scocca di metallo, con ogni probabilità sarà danneggiato anche qualche componente interno, oppure avrà subito qualche disallineamento.

, al primo posto, non tanto per una questione estetica, quanto perché se l’obiettivo ha preso una botta sufficientemente forte da ammaccare la scocca di metallo, con ogni probabilità sarà danneggiato anche qualche componente interno, oppure avrà subito qualche disallineamento. Graffi sulle lenti, se una lente ha un graffio oppure una zona che sembra scrostata, è meglio rinunciare all’acquisto. Anche se può non sembrare dalle prime foto fatte durante la prova, questo danno potrebbe provocare enormi problemi nell’uso pratico della lente . Un graffio sulla lente riflette in modo diverso la luce diretta del sole, questo significa che tutte le volte che la lente sarà illuminata direttamente dal sole, questo difetto darà fastidio. Ritornando alla parte scrostata, probabilmente l’utilizzo di prodotti chimici errati potrebbe aver danneggiato il trattamento anti-riflesso che potrebbe portare a fastidiosi flare o a variazioni nel colore delle foto finali.

se una lente ha un graffio oppure una zona che sembra scrostata, è meglio rinunciare all’acquisto. Anche se può non sembrare dalle prime foto fatte durante la prova, questo danno . Un graffio sulla lente riflette in modo diverso la luce diretta del sole, questo significa che tutte le volte che la lente sarà illuminata direttamente dal sole, questo difetto darà fastidio. Ritornando alla parte scrostata, probabilmente l’utilizzo di prodotti chimici errati potrebbe aver che potrebbe portare a fastidiosi flare o a variazioni nel colore delle foto finali. Funzionamento del diaframma, il diaframma delle ottiche moderne (per reflex) si chiude in modo automatico nel momento dello scatto, è fondamentale che le lame (che potete controllare scattando in modalità BULB) siano prive di olio e che siano tutte al proprio posto.

il diaframma delle ottiche moderne (per reflex) si chiude in modo automatico nel momento dello scatto, è fondamentale che le lame (che potete controllare scattando in modalità BULB) siano prive di olio e che siano tutte al proprio posto. Funzionamento del motore autofocus, è bene che l’autofocus funzioni in modo costante, velocemente o lentamente dipende dall’obiettivo che si sta comprando, la costanza è invece la parte più importante, mettere in manual focus e girare la ghiera di messa a fuoco può aiutare a capire se ci sono resistenze in alcuni punti , questo potrebbe essere la causa di una futura rottura del motorino, oppure indice di un obiettivo molto usato.

è bene che l’autofocus funzioni in modo velocemente o lentamente dipende dall’obiettivo che si sta comprando, la è invece la parte più importante, mettere in manual focus e girare la ghiera di messa a fuoco , questo potrebbe essere la causa di una futura rottura del motorino, oppure indice di un obiettivo molto usato. Disallineamento ottico , questo problema purtroppo è spesso difficile da identificare in pochi minuti di prova, quindi è uno dei rischi insiti nell’acquisto. Questo problema è solitamente congenito ma può derivare anche dalla semplice usura, in sostanza una lente o un gruppo ottico interno si disallinea di qualche millimetro , questo porta ad una variazione del piano di fuoco rispetto al sensore. Come accorgersene? Se fate una foto con il piano di fuoco perfettamente parallelo ad un muro e solo una parte del fotogramma (es. lato destro con il sinistro a fuoco) risulta sfocata, sarete di fronte ad un disallineamento. Si nota anche a diaframmi chiusi!

, questo problema purtroppo è spesso difficile da identificare in pochi minuti di prova, quindi è uno dei rischi insiti nell’acquisto. Questo problema è solitamente congenito ma può derivare anche dalla semplice usura, in sostanza , questo porta ad una variazione del piano di fuoco rispetto al sensore. Come accorgersene? Se fate una foto con il piano di fuoco perfettamente parallelo ad un muro e solo una parte del fotogramma (es. lato destro con il sinistro a fuoco) risulta sfocata, sarete di fronte ad un disallineamento. Si nota anche a diaframmi chiusi! Integrità delle gomme, più estetico che altro, state attenti al fatto che le varie gomme dell’obiettivo non risultino secche e crepate, specie quelle dedicate alla tropicalizzazione. Questo è anche indice di quanto sia stato effettivamente usato l’obiettivo.

Se siete ancora indecisi se buttarvi in questo mondo, consiglio di iniziare con l’acquisto di usato presso negozi, spesso non hanno i prezzi migliori, ma sono obbligati a garantire un minimo di garanzia al compratore, anche in caso di obiettivi datati.

Usato fotografico: guida all’acquisto di un obiettivo usato vintage

I Vintage invece sono spesso molto più resistenti delle ottiche moderne. Una volta l’elettronica non era praticamente di casa, ed i vari produttori non adoperavano materiali plastici ma solo metallo e vetro. I vintage sono praticamente obiettivi eterni. Vediamo quali punti prendere in considerazione

Integrità strutturale della lente : è vero che sono quasi indistruttibili, ma è anche vero che bisogna prendere obiettivi che almeno dal punto di vista strutturale siano in buone condizioni per non avere sorprese!

: è vero che sono quasi indistruttibili, ma è anche vero che bisogna prendere obiettivi che almeno dal punto di vista strutturale siano in buone condizioni per non avere sorprese! Presenza di olio sul diaframma: vero che i vintage lavorano in stop down, ma è anche vero che sarebbe meglio evitare obiettivi con olio sulle lamelle del diaframma. Oggi o domani l’olio si seccherà e voi avrete il diaframma bloccato!

vero che i vintage lavorano in stop down, ma è anche vero che sarebbe meglio evitare obiettivi con olio sulle lamelle del diaframma. Oggi o domani l’olio si seccherà e voi avrete il diaframma bloccato! Polvere interna : spesso i vintage non sono tropicalizzati, per cui capita non di rado che la polvere invada le lenti. Bisogna quindi valutare quanto invadente possa essere tale presenza e che influenza ha sulla resa finale della foto

: spesso i vintage non sono tropicalizzati, per cui capita non di rado che la polvere invada le lenti. Bisogna quindi valutare quanto invadente possa essere tale presenza e che influenza ha sulla resa finale della foto Muffe e funghi : i vintage sono spesso vecchi/vecchissimi con almeno 30 anni sulle spalle! Per cui bisogna stare attenti alla presenza di eventuali muffe e funghi che si possono essere formati se questi sono stati conservati in luoghi umidi

: i vintage sono spesso vecchi/vecchissimi con almeno 30 anni sulle spalle! Per cui bisogna stare attenti alla presenza di eventuali muffe e funghi che si possono essere formati se questi sono stati conservati in luoghi umidi Stato di eventuali trattamenti antiriflesso: uno dei campi ove è stata maggiore l’evoluzione è sicuramente quello dei trattamenti antiriflesso, molti vintage ne sono sprovvisti del tutto! Ma nel caso in cui il modello scelto ne sia dotato bisogna fare attenzione ad eventuali graffi, seguendo le stesse regole dei vetri moderni

Usato fotografico: guida all’acquisto di un obiettivo usato – Trucchi del mestiere

A questo punto avete un infarinatura generale su cosa fare per avere sicurezza negli acquisti di obiettivi usati, ma da buona “volpe” dei mercatini di usato mi sento in dovere di indicare qualche posto dove poter trovare qualche invitante offerta!

Ebay: molto noto a tutti, questo sito raccoglie tutto e di più. Nell’ambito dell’usato fotografico è possibile trovare davvero ogni cosa, sopratutto nelle aste si trovano buone occasioni, serve solo pazienza. Pagamento solo con paypal, e solo di venditori con feed 100-99% positivo. Sopratutto sui vintage è possibile trovare persone che NON sanno cosa vendono!

molto noto a tutti, questo sito raccoglie tutto e di più. Nell’ambito dell’usato fotografico è possibile trovare davvero ogni cosa, sopratutto nelle aste si trovano buone occasioni, serve solo pazienza. Pagamento solo con paypal, e solo di venditori con feed 100-99% positivo. Sopratutto sui vintage è possibile trovare persone che NON sanno cosa vendono! AmazonWhereHouse : ebbene sì, anche su amazon è possibile fare ottimi affari! Tenete d’occhio il mercato di obiettivi ricondizionati, e a volte potrete trovare occasioni imperdibili!

: ebbene sì, anche su amazon è possibile fare ottimi affari! Tenete d’occhio il mercato di obiettivi ricondizionati, e a volte potrete trovare occasioni imperdibili! FotoOrlando: questo negozio ha spesso prezzi ottimi sul materiale usato! Tenetelo d’occhio se cercate materiali usati.

questo negozio ha spesso prezzi ottimi sul materiale usato! Tenetelo d’occhio se cercate materiali usati. NewOldCamera: anche questo negozio alcune volte ha prezzi interessanti. Valutate da caso a caso il prezzo!

anche questo negozio alcune volte ha prezzi interessanti. Valutate da caso a caso il prezzo! Mercatini locali dell’usato: inutile dire che questi sono una vera miniera di materiale vintage. Trovate di tutto spesso ad un prezzo ridicolo.

inutile dire che questi sono una vera miniera di materiale vintage. Trovate di tutto spesso ad un prezzo ridicolo. Mercatino di juzaphoto: con l’accortezza di verificare chi sta dietro al singolo account. Per mia regola acquisto solo da persone con almeno 500 messaggi sul profilo e con gallerie con almeno 20 fotografie.

Usato fotografico: guida all’acquisto di un obiettivo usato – Note di Giugno 2021

Mensilmente aggiungeremo altri dettagli e vi aggiorneremo sul nascere di altri eventuali centri di compravendita di usato fotografico. Nessuna novità questo mese.

Ora avete tutti gli strumenti per muovervi in modo corretto, subito.it tendiamo a sconsigliarlo, di solito un venditore serio ha già messo il materiale in vendita altrove e subito è l’ultima spiaggia! I mercatini di Facebook poi sono una giungla ancora peggiore. ma anche spesso sono l’ultima spiaggia… Questo per ora è tutto! continuate a seguirci su tuttoteK.it per altri interessanti articoli in merito!