Volkswagen: Nuovo SUV in arrivo?

Ci sono alcuni indizi rilasciati in giro per il web che fanno pensare che l’azienda automobilistica tedesca Volkswagen stia per produrre un nuovo SUV, ma la conferma deve ancora arrivare

Una cosa è certa, sta per arrivare qualcosa di nuovo nel mondo delle automobili, anche se il nuovo progetto è ancora un totale mistero su cui non si sa praticamente nulla. O meglio, quasi nulla. Sappiamo infatti che dovremmo ricevere una nuova sorpresa da parte dell’azienda automobilistica tedesca Volkswagen, che nel corso degli anni ha sempre cercato di ampliare la propria line-up di prodotti, aggiungendo altro oltre i classici nuovi modelli dei loro veicoli a quattro ruote. Qualche settimana fa l’azienda aveva già rivelato la ID3 e la ID7 GTX, ma sembra che l’azienda si stia preparando a rilasciare qualcosa di nuovo. Non è ancora del tutto chiaro, ma sappiamo che il nuovo progetto inizia con la lettera T. Di solito questa lettera viene utilizzata dall’azienda per indicare tutti i modelli che entrano nella categoria SUV.

Volkswagen: nuovo SUV o qualcos’altro?

Il fatto che abbiano utilizzato la lettera T per chiamare il loro nuovo progetto potrebbe essere un indizio, anche se, ripetiamo, non è nulla di certo. Potrebbe anche essere semplicemente una nuova carrozzeria, un nuovo colore o anche un nuovo infotainment, come una nuova intelligenza artificiale, ma le possibilità sono davvero tante. Alcuni indizi però indicano che l’azienda vorrebbe chiamare il suo nuovo progetto Taroko, ma ci sono anche Tempus e Tukan come possibili candidati per il nome del progetto misterioso a cui stanno lavorando. C’è anche da considerare che questo nuovo progetto possa non essere disponibile nel nostro paese, infatti un esempio è stato Jetta, sotto-marchio di Volkswagen, che hanno brevettato per usarlo soltanto negli Stati Uniti.

L’unica cosa certa è che sta per arrivare qualcosa di nuovo e solo il tempo ci dirà che cosa sarà. Voi che ne pensate? Sarà un nuovo SUV? Una nuova IA? Oppure è inutile pensarci perché sarà qualcosa che non arriverà in Italia? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.