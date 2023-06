Xbox Game Pass Ultimate: sconto occasione su Instant Gaming

Instant Gaming offre uno sconto sull’acquisto di vari periodi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Scopriamo i dettagli questa news

Dopo il recente annuncio in merito all’aumento di prezzo dell’abbonamento al famoso servizio di Microsoft, molti giocatori sono rimasti prevedibilmente scontenti di tale novità. Di conseguenza, per continuare ad avere accesso al nutrito catalogo del servizio (a proposito, se ve lo siete perso, trovate a questo link il nostro articolo dedicato ai migliori giochi di giugno 2023 presenti nel catalogo), sempre più utenti hanno iniziato a cercare qualche metodo per risparmiare sull’acquisto dello stesso. Dopo la nostra speciale guida dedicata, nella quale vi abbiamo fornito alcuni metodi per risparmiare sull’acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, oggi vi segnaliamo anche che Instant Gaming sta offrendo uno sconto su varie soluzioni d’acquisto di quest’ultimo.

Sconto allettante per abbonamenti a Xbox Game Pass Ultimate su Instant Gaming

I periodi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate attualmente coinvolti nello sconto proposto da Instant Gaming sono quello da 1 mese e da 3 mesi. Il primo è disponibile scontato del 27% mentre il secondo del 38%. Risultano dunque al momento non in stock quelli che offrono l’accesso a 6 e 12 mesi di abbonamento, e non sappiamo quando essi torneranno disponibili. Nel frattempo, se volete approfittare di una delle occasioni sopracitate, vi basterà cliccare sul link che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto. Se siete siete interessati, vi consigliamo di affrettarvi in quanto la disponibilità potrebbe esaurirsi.

E voi che cosa ne pensate? Approfitterete di queste offerte per recuperare qualche mese di abbonamento l servizio di Microsoft? Diteci la vostra nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.