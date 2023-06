Dopo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ultimo capitolo di Indiana Jones, anche Harrison Ford ha deciso di dire la sua in merito

Ormai siamo abituati a vederla in moltissime opere artistiche, dal disegno, alla scrittura, sino alla musica, dando sempre più largo alla possibilità di creare prodotti incredibili, fino a qualche tempo fa impensabili. Stiamo ovviamente parlando dell’intelligenza artificiale che sta prendendo piede anche nel cinema. È un bene? È un male? Il pubblico è diviso a riguardo. Se da un lato essa potrebbe apportare modifiche impensabili fino a qualche anno fa, rendendo i film ancora più realistici, dall’altro lato, c’è chi sostiene che questa tecnologia soppianterà la mano dell’uomo, chiudendo le porte alla fantasia e al lavoro che da sempre lo ha contraddistinto. Sono molte le personalità del mondo del cinema, che si stanno esprimendo a riguardo. L’ultimo in ordine di tempo è stato Harrison Ford. Ecco le sue parole.

Un salto temporale di 40 anni | Harrison Ford e l’intelligenza artificiale

Proprio Harrison Ford è stato al centro del lavoro dell’intelligenza artificiale nell’ultimo capitolo di Indiana Jones, intitolato Indiana Jones e Il Quadrante del Destino. Nel quinto film della saga, che lo vede protagonista, potremo vedere i frutti del lavoro dell’AI proprio sul suo volto. La tecnologia è stata impiegata proprio nei primi minuti del film, ambientati nel 1944, per ringiovanire di 40 anni l’attore. Il tutto è merito di un software progettato da Disney, chiamato FRAN, che ha permesso a Ford di recitare ogni scena, senza l’utilizzo di attori più giovani o particolari effetti speciali. La tecnologia, partendo da foto e filmati dell’attore, girati in periodi diversi della sua vita ma nella stessa angolazione e luminosità, ha portato ad una ricostruzione dettagliata del suo volto, in una versione più giovane.

Un’ottima tecnologia, ma…

L’obiettivo di FRAN è meravigliare il pubblico e far credere allo spettatore che le scene, interessate dal lavoro dell’intelligenza artificiale, siano in realtà filmati già girati anni fa. Si tratta di un metodo che potrebbe rivoluzionare il mondo del cinema, arrivando ad esplorare possibilità prima impensabili o di complicata realizzazione. Ma che ne pensa Harrison Ford della nuova tecnologia che lo ha ringiovanito di 40 anni? L’attore sembra aver apprezzato il lavoro svolto sul suo viso e sembrerebbe proprio affascinato da questa tecnologia, non senza riserve. Queste le sue parole:

Quando è d’aiuto sono felice che venga utilizzata, mentre quando non lo è provo disappunto per il fatto che si sia deciso di utilizzarla. Penso che non sia una questione di tecnologia, ma di come la si usi. Abbiamo la capacità di generare più nemici di quanti se ne siano mai visti, più aerei nel cielo di quanti ne abbiamo mai visti. Ciò che si rischia di perdere però è l’aspetto umano, e se perdi quello perdi la capacità degli spettatori di godere di quell’esperienza che consiste nei personaggi, nella storia che racconti.

E voi che ne pensate? Siete d’accordo con le parole dell’attore? Non ci resta che correre in sala, per scoprire se questa tecnologia sia stata davvero d’aiuto nel realizzare una pellicola tra le prime a testare FRAN. Ricordiamo che da oggi Indiana Jones e il Quadrante del Destino è disponibile al cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.