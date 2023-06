Xbox Game Pass: cambia il prezzo!

Microsoft ha annunciato che da luglio in poi il prezzo mensile dell’abbonamento all’Xbox Game Pass aumenterà per la prima volta in assoluto

A prescindere dalla piattaforma che utilizzate di solito per giocare sicuramente conoscerete molto bene il Game Pass. Questo servizio ad abbonamento mensile targato Microsoft permette ai giocatori di attingere liberamente ad una vasto parco titoli che si aggiorna regolarmente.

Oltre all’abbondanza e alla qualità dei giochi offerti, uno dei punti di forza maggiori di questo servizio è certamente il costo, ma a quanto pare ora stanno per arrivare dei cambiamenti sotto questo punto di vista. Microsoft infatti ha recentemente svelato che da luglio in poi il prezzo mensile dell’abbonamento all’Xbox Game Pass aumenterà.

Il prezzo dell’Xbox Game Pass aumenta per la prima volta in 5 anni

A partire dal 6 luglio alcune tipologie di abbonamenti Xbox Game Pass aumenteranno di prezzo per la prima volta in cinque anni. Nello specifico il costo mensile dell’Xbox Game Pass base aumenterà di €1, mentre quello dell’Xbox Game Pass Ultimate aumenterà di €2. Il prezzo del PC Game Pass invece resterà invariato a €9,99 al mese, una buona notizia per tutti i giocatori PC.

Il costo del servizio aumenterà ufficialmente dal prossimo mese ma, se avete già un abbonamento attivo, potreste avere un po’ più di tempo a disposizione prima di essere costretti a pagare di più. Il prezzo maggiorato del Game Pass infatti sarà applicato solamente dopo la scadenza del vostro attuale contratto. Questo vuol dire che se sottoscriverete un abbonamento annuale nei prossimi giorni potrete evitare di pagare di più per almeno un intero anno.

