The Last of Us Parte 1 Remake in offerta su Amazon: non perdetevelo!

In occasione del Black Friday 2023 Amazon propone un’interessante offerta anche su The Last of Us Parte 1 Remake: scopriamo insieme i dettagli in questo articolo dedicato

In un periodo storico in cui remake e remastered la fanno da padroni, The Last of Us Parte 1 Remake è arrivato in un turbinio di critiche. Critiche perché era troppo presto per ricreare un gioco di appena dieci anni fa già soggetto ad una rimasterizzazione, critiche perché era un prodotto nato esclusivamente per spingere le vendite del sequel e dell’imminente serie TV. Tutte critiche finite poi nel calderone di elogi provenienti dagli stessi detrattori e dalla stampa stessa, perché The Last of Us Parte 1 Remake è indiscutibilmente un’operazione di marketing, ma fatta dannatamente bene. E se volete recuperarla, sappiate che Amazon lo ha messo in (forte!) sconto in occasione del Black Friday 2023.

The Last of Us Parte 1 Remake in offerta su Amazon per il Black Friday 2023!

Con l'interessante sconto del 26% applicato da Amazon, il titolo di Naughty Dog si attesta ad un prezzo di 59.99€

(in offerta su amazon.it) Playstation The Last of Us Parte I - Remake PS5 Grafica migliorata:The Last of Us è stato completamente adattato usando le ultime tecnologie PS5 di Naughty Dog, per migliorare ogni aspetto visivo. L'esperienza di gioco originale, pur rimasta fedele nella struttura, è stata arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisita

The Last of Us Parte 1 Remake riprende a piene mani gli indimenticabili personaggi del cult del 2013 vincitore di più di 200 premi Game of the Year, Ellie e Joel, nel loro viaggio verso la speranza in un mondo piagato dal Cordiceps, un fungo che ha trasformato gran parte dell’umanità in feroci zombie. Ellie sembra esserne immune e studiare la ragazza è l’unico modo che Joel, un uomo distrutto dalla vita e dalla malignità del genere umano, riesce a concepire per salvare il mondo. Qui ne trovate la nostra recensione completa. Un tuffo al cuore.

The Last of Us Parte 1 Remake