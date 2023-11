Black Friday: arrivano le gradi offerte targate Mobvoi

In occasione del Black Friday, Mobvoi è lieta di annunciare una promo che riguarda super offerte su alcuni dei suoi prodotti di punta

Dal 17 al 27 novembre sarà possibile acquistare i prodotti Mobvoi con scontistiche davvero imperdibili. Tra i grandi sconti sui prodotti dei quali potrete usufruire durante il periodo del Black Friday, vi segnaliamo tra i più importanti:

TicWatch Pro 5 in offerta con sconto del 30%

Il TicWatch Pro 3 Ultra GPS disponibile in offerta con uno sconto del 43%

TicWatch E3 al prezzo scontato del 40%

Il Mobvoi Home Treadmill Incline con sconto del 43%

ed il Mobvoi Home Treadmill Pro con uno sconto del 40%

Queste offerte rappresentano un’opportunità unica per migliorare il tuo stile di vita attivo, monitorare la tua salute e goderti allenamenti efficaci comodamente da casa.Di seguito andremo a scoprire nei dettagli queste fantastiche offerte targate Mobvoi per il Black Friday.

Dettagli sulle offerte dei prodotti Mobvoi per il Black Friday

Il TicWatch Pro 5 è un smartwatch senza rivali, alimentato dalla piattaforma per dispositivi indossabili Snapdragon W5+ Gen1. Progettato per offrire prestazioni eccezionali, offre una connettività senza interruzioni, tempi di risposta rapidi e un’efficienza energetica estrema. La durata della batteria è sorprendente, con 80 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential.

Resistente agli agenti atmosferici e testato per soddisfare gli standard US-MIL-STD 810H; questo smartwatch si adatta dinamicamente al tuo stile di vita. Supporta tutti e cinque i sistemi satellitari globali per garantire dati di posizione accurati. Fornisce rapidamente 5 parametri vitali per la salute in soli 90 secondi, consentendo un monitoraggio dettagliato del benessere. Disponibile in due colorazioni: Obsidian e Sandtone ed è compatibile solo con dispositivi Android.

Ticwatch Pro 5 Smartwatch Android per uomo Snapdragon W5+ Gen 1 Wear OS Smart Watch Salute Monitoraggio fitness NFC GPS integrato Resistenza all'acqua 5ATM,Compatibile solo con Android 【Chipset senza rivali, esperienza migliore】Il TicWatch Pro 5 smartwatch è il primo ad avere la piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 e l'ultima versione di Wear OS di Google. Garantisce prestazioni e connettività più veloci e fluide. Memoria RAM da 2 GB e ROM da 32 GB. Il pagamento NFC supporta Google Pay e Google Wallet.

Smartwatch TicWatch Pro E3 e Pro 3 Ultra

Il TicWatch Pro E3 è progettato per uno stile di vita attivo, con la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e il sistema a doppio processore Mobvoi. Offre prestazioni fluide e avanzati sensori di salute in un design classico ed elegante. Con oltre 20 modalità di allenamento professionali, GPS integrato e servizi su Wear OS by Google, gestisce la tua vita, salute e benessere.

Con sensori avanzati per la salute, display curvo HD 2.5D e design leggero, offre un’esperienza utente eccezionale. Il cinturino in gomma siliconica ultra flessibile è traspirante e disponibile in tre colori. Monitora la frequenza cardiaca in tempo reale, offre avvisi durante l’allenamento e permette la condivisione dei dati di salute con i tuoi cari.

(in offerta su amazon.it) Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro Chipset aggiornato, prestazioni migliori - Alimentato con piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sul sistema a doppio processore Mobvoi, 1G RAM e 8G ROM, TicWatch E3 offre prestazioni più veloci e fluide preservando la durata della batteria

Il TicWatch Pro 3 Ultra GPS migliora le avventure all’aperto con la piattaforma Qualcomm Snapdragon 4100 e il sistema a doppio processore Mobvoi. Certificato per la robustezza MIL-STD-810G, offre un doppio display con retroilluminazione colorata, fino a 45 giorni di durata della batteria e tracciamento accurato dei parametri vitali. La tecnologia Dual Display 2.0 sovrappone uno schermo a basso consumo a un display AMOLED brillante. Con accesso a tutti e cinque i sistemi satellitari globali, è progettato per andare ovunque tu vada.

(in offerta su amazon.it) Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Ossigeno Nel Sangue Fatigue Assessment Lunga durata della batteria. La tecnologia 2.0 del display a doppio strato mantiene lo smartwatch Ticwatch Pro 3 Ultra GPS fino a 72 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essential. La nuova retroilluminazione personalizzabile offre una migliore fruizione visiva, rende lo schermo comodo da leggere in qualsiasi condizione, soprattutto al buio.

Le altre offerte sui prodotti Mobvoi per il Black Friday

Il Mobvoi Home Treadmill Pro migliora l’esperienza di allenamento con tapis roulant e smartwatch connessi. Associandolo a uno smartwatch tramite l’app Mobvoi Treadmill, è possibile scambiare dati di frequenza cardiaca, calorie bruciate, andatura e passi. I percorsi di allenamento virtuali offrono risultati reali, e il tapis roulant è progettato per essere facilmente spostato e riposto.

(in offerta su amazon.it) Mobvoi Home Treadmill Pro, Tapis Roulant Elettrico Pieghevole, Compatibile con Smartwatch, Percorsi di Allenamento Virtuali, Tapis Roulant Elettrico Pieghevole Salvaspazio, Bluetooth, Nero Compatibile con dispositivi indossabili: Scambia la frequenza cardiaca monitorata, le calorie bruciate, l'andatura e i passi tra quei dispositivi dopo l'associazione. Puoi anche archiviare, monitorare e condividere i risultati dettagliati dell'allenamento tramite il tuo smartwatch.

Il Mobvoi Home Treadmill Incline offre la possibilità di cambiare l’inclinazione del tapis roulant da piatta al 15%. È compatibile con gli smartwatch Mobvoi, consentendo la sincronizzazione in tempo reale dei dati tra tapis roulant e smartwatch. Con inclinazione regolabile, design compatto e possibilità di piegatura, è ideale per l’allenamento a casa.

(in offerta su amazon.it) Mobvoi Home Treadmill Incline 3HP Tapis Roulant Pieghevole 15% Inclinazione con App di Allenamento Bluetooth Montaggio Facile Monitor LED Walking Running Machine per Home Esercizio Fitness 【Inclinazioni facilmente regolabili】 Il tapis roulant domestico Mobvoi con inclinazione può impostare e modificare le inclinazioni da 0 a 15% con incrementi dell'1%. E 25 programmi preimpostati da utilizzare, per soddisfare il tuo esercizio quotidiano, che si tratti di camminare, fare jogging o correre.

