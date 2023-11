Nikon è orgogliosa di festeggiare il 90° anniversario della nascita degli obiettivi NIKKOR con l’introduzione di un nuovo logo che commemora sia questo importante traguardo, sia l’eredità del marchio NIKKOR

Il nuovo logo mette in mostra le sagome degli obiettivi che hanno lasciato il segno nella storia del mondo dell’imaging, accanto a importanti ottiche NIKKOR del presente. Inoltre, il logo esibisce la citazione “A Story in Every Lens” (“Una storia in ogni obiettivo”), a evidenziare le caratteristiche uniche e la dedizione all’eccellenza che da sempre caratterizzano gli obiettivi NIKKOR, il loro potere di catturare momenti unici e di raccontare storie che risuonino nel cuore delle persone.

Ispirata dai 90 anni di storia dei suoi obiettivi NIKKOR e dagli infiniti progressi tecnologici, Nikon continua oggi a contribuire allo sviluppo della cultura dell’immagine, nella piena convinzione di espanderne le possibilità espressive.

Nikon: il nuovo logo di Nikkor per celebrare i 90 anni

I 90 anni di storia di NIKKOR iniziano nel 1932 con la registrazione del marchio NIKKOR da parte di Nikon (allora Nippon Kogaku K.K.). Un anno dopo, nel 1933, fu spedita la prima partita di obiettivi per fotografia aerea Aero-Nikkor.

Nikon è unica in quanto è una delle poche aziende al mondo che avvia il suo processo produttivo con la realizzazione del vetro ottico. Il suo costante impegno verso l’eccellenza rappresenta da quasi un secolo la base delle eccezionali prestazioni ottiche dei suoi obiettivi NIKKOR. Nel corso degli anni, sviluppando obiettivi dotati delle tecnologie ottiche più all’avanguardia per l’epoca, NIKKOR è cresciuta fino a diventare un marchio riconosciuto a livello mondiale, noto per l’affidabilità ottica dei suoi obiettivi.

Il NIKKOR P.C 8,5cm f/2, lanciato nel 1948, fu presentato sulla rivista LIFE, rinomata in tutto il mondo, contribuendo a migliorare in modo efficace la reputazione del marchio NIKKOR e fissando definitivamente il concetto di qualità “Made in Japan”.

Nel 1963, lo Zoom-NIKKOR Auto 43-86mm f/3.5 fu il primo obiettivo zoom standard a offrire alte prestazioni per l’utilizzo quotidiano. E più recentemente, nel 2019, l’obiettivo NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, considerato il modello di punta tra gli obiettivi NIKKOR Z, ha ottenuto il riconoscimento come l’obiettivo più luminoso nella storia di Nikon, grazie all’apertura di f/0,95. Questi obiettivi, insieme a tutti gli altri, dimostrano l’impegno di Nikon nel fornire opzioni uniche e di qualità ai fotografi e ai videomaker che intendono esprimere al massimo la propria visione creativa.

Nikon: il nuovo logo di Nikkor per celebrare i 90 anni | La NASA

Un’altra prova delle prestazioni ottiche superiori e della loro affidabilità risiede nell’importante ruolo che gli obiettivi NIKKOR rivestono da sempre nelle missioni spaziali della NASA.

Nel 1971, la fotocamera Nikon Photomic FTN (realizzata secondo le specifiche NASA) e gli obiettivi NIKKOR furono impiegati nella missione Apollo 15. Inoltre, nel 2009 la Nikon D3s e l’ottica AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED sono state selezionate per documentare le attività di ricerca a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Anche oggi, Nikon continua a svolgere un ruolo importante nelle missioni spaziali della NASA fornendo regolarmente fotocamere e obiettivi. Questo rapporto tra Nikon e la NASA ha contribuito da un lato al progresso delle tecnologie ottiche, continuando a migliorare la qualità complessiva della fotografia, dall’altro alla ricerca scientifica nello spazio.



Nikon: il nuovo logo di Nikkor per celebrare i 90 anni | Z e gli obiettivi Z

Nel 2018, Nikon ha fuso le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli anni per lanciare il sistema mirrorless Nikon Z, composto da fotocamere mirrorless basate sul nuovo e più ampio innesto a baionetta Z-mount e da obiettivi e accessori NIKKOR Z compatibili.

Gli obiettivi NIKKOR Z sono progettati per offrire un nuovo concetto di prestazioni ottiche, sfruttando le caratteristiche dell’innesto Z che fonda su un diametro interno di 55mm e una distanza piano focale-flangia di appena 16mm. Questa combinazione consente una maggiore flessibilità di progettazione e apre a nuove possibilità per i creatori di immagini e video.