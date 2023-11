Super offerta Euronics: macchinetta del caffè Philips disponibile ad un prezzo stracciato

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

La nuova Philips Series 2200 EP2224/10 è ora disponibile in offerta da Euronics . L’offerta sarà valida dal 01 novembre fino al 15 novembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico dispositivo scontato al prezzo di 299,00 euro . I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto , pagando 99,66 €/mese per 3 rate . Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link .

Dal giorno 01 fino al 15 novembre è possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia la strepitosa macchinetta automatica per il caffè Philips Series 2200 EP2224/10 . Potrete gustare il vero sapore e l’aroma delizioso del caffè preparato con chicchi freschi e alla perfetta temperatura. Ciò grazie al famoso sistema Philips di erogazione intelligente. Il pannarello classico ti consentirà di preparare cappuccini cremosi o latte macchiato senza alcun tipo di sforzo.

La macchinetta per il caffè automatica Philips Series 2200 EP2224/10 è ora in offerta presso gli tutti gli store Euronics fino al 15 novembre

