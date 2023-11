Sconto super competitivo sull’Apple Watch Series 9 con l’offerta di Unieuro

La nuova offerta di Unieuro coinvolge Apple Watch Series 9: scopriamo tutti i dettagli su questo interessante sconto

Apple Watch Series 9: Più smart, più potente. Sempre più brillante. L’ultima evoluzione dell’iconico compagno per uno stile di vita attivo, sano e sicuro. Con il rivoluzionario chip S9, l’esperienza raggiunge nuove vette di luminosità grazie a un display superluminoso, mentre il gesto doppio tap introduce una magia nell’interazione con il tuo Apple Watch, senza nemmeno toccarlo.

Perfettamente integrato nel vostro mondo Apple, il Series 9 si posiziona come il compagno essenziale per una vita più sana e con un impatto ambientale neutro. La cassa in alluminio, abbinata al nuovo Sport Loop, rende il vostro orologio carbon neutral, testimonianza dell’impegno di Apple per un futuro sostenibile. Apple Watch Series 9 è in offerta su Unieuro a 449€.

Apple Watch Series 9 è in offerta sul sito di Unieuro ed è davvero imperdibile

Le funzioni avanzate per la salute includono il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue e la dettagliata analisi delle fasi del sonno, offrendo dati utili per il tuo benessere. L’app Allenamento si estende a una vasta gamma di sport, con parametri evoluti per un monitoraggio preciso delle vostre performance, e con l’acquisto di Series 9, ottieni 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+. La sicurezza è al primo posto con il “Rilevamento incidenti” e il “Rilevamento cadute” e la semplicità dell’ecosistema Apple è evidente con la compatibilità totale con tutti i dispositivi e servizi. L’Apple Watch Series 9 è in offerta sul sito di Unieuro.

La robustezza incredibile si unisce al design, con certificazione di resistenza alla polvere IP6X13 e capacità di resistere all’acqua fino a 50 metri. Sempre in contatto con il mondo, il Series 9 (GPS) consente di inviare messaggi, rispondere alle chiamate, ascoltare musica, e utilizzare Siri ovunque voi siate. Con Apple Watch Series 9, l’esperienza è più che un orologio, è un modo di vivere con stile, intelligenza e potenza.

