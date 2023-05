Samsung HW-B450/ZF: quasi il 30% di sconto da MediaWorld

Se sei alla ricerca di buona soundbar da soggiorno ti consigliamo questa Samsung HW-B450/ZF, in sconto in questo momento da MediaWorld

Il Samsung HW-B450/ZF è una soundbar di fascia media che è attualmente in offerta presso il rivenditore di elettronica MediaWorld. Questo dispositivo è progettato per migliorare l’esperienza audio della tua TV, fornendo un suono più chiaro e potente rispetto ai diffusori integrati della TV stessa. La Samsung HW-B450/ZF è dotata di diverse funzioni, tra cui la connettività Bluetooth, la compatibilità con il controllo vocale e la possibilità di riprodurre contenuti audio ad alta risoluzione. Se stai cercando un upgrade per il tuo sistema audio domestico, vale la pena dare un’occhiata alla Samsung HW-B450/ZF in offerta da MediaWorld.

Caratteristiche tecniche | Samsung HW-B450/ZF in sconto

Il Samsung HW-B450/ZF è una soundbar dotata di numerose caratteristiche tecniche che la rendono una scelta interessante per migliorare l’esperienza audio della tua TV. Questo dispositivo è composto da una barra principale e un subwoofer wireless, che si combinano per fornire un suono più potente e chiaro rispetto ai diffusori integrati della TV. La soundbar dispone di una potenza in uscita di 200 watt, suddivisi tra la barra e il subwoofer, che garantiscono una riproduzione audio di qualità.

La Samsung HW-B450/ZF supporta anche la connettività Bluetooth, che ti permette di riprodurre la musica in streaming direttamente dal tuo smartphone o tablet. Inoltre, il dispositivo è compatibile con il controllo vocale, il che significa che puoi utilizzare il tuo assistente virtuale preferito, come ad esempio Amazon Alexa o Google Assistant, per controllare la soundbar con la tua voce. La Samsung HW-B450/ZF è inoltre in grado di riprodurre contenuti audio ad alta risoluzione, che ti permettono di godere di una qualità audio ancora migliore.

Come approfittare dell’offerta | Samsung HW-B450/ZF in sconto

Il prezzo originale di questa soundbar è poco inferiore ai 200€. Tuttavia da MediaWorld è possibile godere di un corposo sconto del 27.77% che fa crollare il prezzo a soli 129,99€. Cosa aspetti? Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

