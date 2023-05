The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le migliori armature iniziali

In questa guida vi aiuteremo a trovare alcune delle migliori armature da utilizzare nelle prime ore di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’ultimo titolo di Nintendo, è un gioco davvero incantevole ma allo stesso tempo è anche molto impegnativo. A seconda di dove vi spinge la vostra esplorazione potreste infatti imbattervi sin da subito in delle sfide davvero ardue, specialmente per dei giocatori alle prime armi. Per aiutarvi a superare più agevolmente le prime difficoltà di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete la posizione di alcune delle migliori armature iniziali.

Non solo set completi – Zelda: Tears of the Kingdom, le migliori armature iniziali

Prima di iniziare ad elencare le migliori armature di Zelda: Tears of the Kingdom, vogliamo ricordarvi che in questo titolo non sempre utilizzare un set completo offre dei grandi vantaggi. Di sicuro unendo più vestiti con gli stessi bonus passivi otterrete potenziamenti maggiori, ma nelle prime fasi di gioco questo non sarà sempre possibile.

Spesso infatti i pezzi di uno stesso set saranno sparpagliati in lungo e in largo, e oltretutto molte armature iniziali si limiteranno solo ad aumentare la vostra difesa. Per questo motivo vi consigliamo di non preoccuparvi troppo dell’integrità del vostro set e di equipaggiare semplicemente i vestititi che vi possono essere più utili al momento.

Set di Hylia – Zelda: Tears of the Kingdom, le migliori armature iniziali

Uno dei primi luoghi che raggiungerete dopo aver completato l’area iniziale del gioco è il Forte di Guardia ed è proprio qui che troverete il primo set degno di questo nome. Presso il negozio dell’accampamento potrete infatti trovare in vendita i gambali, la tunica e il cappuccio di Hylia. Questi vestiti non hanno particolari effetti speciali, ma vantano una buona difesa che vi permetterà di rendere più gestibili i primi nemici della regione.

Purtroppo però per ottenere questo set avrete bisogno di impegnarvi un po’, dato che per acquistarlo tutto vi serviranno all’incirca 300 rupie. In questa fase del gioco non è facile trovare denaro ma, se avete esplorato abbastanza bene l’isola celeste delle origini, di sicuro avrete con voi qualche oggetto da vendere. I minerali sono perfetti per guadagnare un bel po’ di rupie in poco tempo, ma se non ne avete potete sempre vendere parti di mostro e altri oggetti di cui non avete bisogno.

Armatura di Hylia – Zelda: Tears of the Kingdom, le migliori armature iniziali

Se volete aumentare ancora di più la vostra difesa e siete abbastanza coraggiosi, all’interno del castello di Hyrule potrete trovare il set completo dell’Armatura di Hylia. Questi vestiti offrono una difesa davvero molto elevata che vi permetterà di affrontare senza alcun timore anche i nemici più pericolosi. Purtroppo però ottenere il set non è affatto facile, dato che è nascosto nelle profondità del passaggio segreto reale.

Questa sottospecie di dungeon è accessibile dalla botola presente nell’osservatorio del castello e al suo interno troverete dei nemici davvero pericolosissimi. Prima di avventurarvi in questo luogo quindi vi consigliamo di essere ben preparati e di equipaggiarvi almeno con il set di Hylia. Inoltre vi invitiamo a prestare la massima attenzione all’interno del passaggio segreto, dato che l’armatura è divisa all’interno di tre forzieri diversi che in alcuni casi non sono proprio in bella vista.

Schinieri antifreddo – Zelda: Tears of the Kingdom, le migliori armature iniziali

A seconda di come deciderete di esplorare Hyrule potreste finire con in raggiungere luoghi molto freddi ed in questi casi è sempre utile avere a portata di mano degli equipaggiamenti resistenti alle basse temperature. Gli schinieri antifreddo sono perfetti per questo scopo, dato che vi permetteranno di aumentare un po’ la resistenza al freddo. Fortunatamente questi pantaloni sono molto facili da reperire, dato che per trovarli vi basterà teletrasportarvi al sacrario di Gutan Bah sull’isola celeste delle origini e salire in cima al grosso ceppo d’albero nelle vicinanze. Gli schinieri saranno all’interno di un forziere li vicino.

Tenuta da scalata – Zelda: Tears of the Kingdom, le migliori armature iniziali

Se non riuscite a scalare alcune superfici a causa della bassa stamina iniziale vi suggeriamo di allontanarvi un po’ da Hyrule Centrale per andare alla ricerca della tenuta da scalata. Questa veste ha una buona difesa e oltretutto vi permetterà di arrampicarvi più velocemente. Con un solo pezzo del set ovviamente non sarete rapidissimi, ma vi assicuriamo che in ogni caso sentirete la differenza.

Per ottenere la tenuta da scalata dovrete dirigervi verso la prima regione a nord-est e trovare la grotta della Piana di Hyrule Nord. Seguendo la strada per il primo stallaggio la grotta sarà subito sulla destra, quindi non dovreste avere troppi problemi a individuarla. Una volta entrati al suo interno potrete esplorarla normalmente fino a quando non raggiungerete una piccola cascata che sembra nascondere degli oggetti luminosi dietro di se. Attraversando il muro d’acqua vi ritroverete in un grottino con un forziere e al suo interno è troverete la tenuta da scalata.

Vesti offensive – Zelda: Tears of the Kingdom, le migliori armature iniziali

Se pensate di infliggere pochi danni ai nemici, allora sappiamo dove trovare delle armature in grado di aumentare non di poco il vostro attacco. Gli equipaggiamenti in questione sono gli stivali furia divina e i vestiti da barbaro, ed entrambi sono abbastanza semplici da ottenere.

Gli stivali furia divina sono situati in fondo alla grotta dell’Albero Millenario, nella parte sud-ovest di Hyrule Centrale. I vestiti da barbaro invece sono nascosti all’interno della grotta del colle fez, direttamente ad ovest del ponte Cimmi (situato nella parte nord-ovest di Hyrule Centrale). Una volta entrati nella grotta troverete delle pareti intere di lumiserite e distruggendole potrete accedere ad un’area nascosta in cui si trova un forziere con l’armatura che vi serve.

Pronti a tutto

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armature iniziali di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Una volta che le avrete trovate tutte di sicuro i primi nemici di Hyrule non rappresenteranno più un problema. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, sul nostro sito potrete trovare tante altre guide dedicate:

