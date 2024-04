Obiettivo Samyang AF 14 mm per Sony in offerta Amazon

L‘obiettivo Samyang AF 14 mm F/2.8 per Sony FE è in offerta su Amazon con uno sconto davvero da non perdere! Scopriamo tutti i dettagli!

L’obiettivo Samyang AF 14 mm f/2.8 per Sony FE è la soluzione ideale per chi possiede fotocamera Sony e ama le leti grandandolari. Qui siamo di fronte ad un 14 mm, quindi lente con grandangolo pieno che offre tanta possibilità di creatività e sperimentazione e soprattutto f/2.8. Questo significa che questa lente è molto luminosa e permette di sperimentare molto con i ritratti sfruttando l’effetto sfocato che offre una lente con il diaframma così aperto.

Ovviamente le potenzialità di questo obiettivo Samyang AF 14 mm per Sony in offerta su Amazon si vedono sulla fotografia di paesaggio e street photography, anche se le sue dimensioni offrono grande possibilità di sperimentazione e portabilità.

Grazie all’eccezionale tecnologia ottica di Samyang, le sue dimensioni compatte sono ricche di funzioni per una qualità dell’immagine eccezionale. Con sette elementi in sei gruppi, due lenti asferiche e una lente ad alta rifrazione più Ultra Multi Coating per ridurre al minimo l’aberrazione e la dispersione di luce inutile, l’obiettivo offre alta risoluzione dal centro agli angoli dell’immagine.

Questo obiettivo è compatibile con tutte le fotocamere full-frame mirrorless Sony Alpha attualmente disponibili come Sony A7C, Sony A7R IV, Sony A7 III e fotocamere APS-C come Sony A6100, Sony A6400, Sony A6600 con E-mount.

L’offerta dell’obiettivo comprende paraluce (installato in modo permanente), copriobiettivo, cappuccio protettivo a baionetta, custodia.

