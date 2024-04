Fanatec annuncia finalmente il rinnovo della partnership con Formula 1. Annunciato il lanciano sul mercato del nuovissimo ClubSport Racing Wheel F1

Fanatec è lieta di annunciare che continua a essere licenziatario ufficiale della Formula 1 e fornitore ufficiale della Formula 1 Sim Racing con un nuovo accordo pluriennale. Dal 2018, entrambe le parti hanno continuato a spingersi oltre i confini del mondo reale degli sport motoristici e delle corse simulate. Offrendo ai fan di tutto il mondo la possibilità di provare l’emozione e il brivido del più grande spettacolo sportivo e di intrattenimento del mondo: a casa propria, nelle Fan Zone e nei Paddock Club delle gare di Formula 1 in tutto il mondo.

Nell’ambito del nuovo accordo, Fanatec continuerà a essere il fornitore ufficiale di Formula 1 Sim Racing, fornendo ai team e ai piloti un set completo per le corse che comprende volante, pedali, base per ruote a trazione diretta e abitacolo. Il terzo round del Campionato F1 Sim Racing 2024 si svolgerà il 7 maggio.

Fanatec e Formula 1 lanciano il ClubSport Racing Wheel F1: i dettagli

Il ClubSport Racing Wheel F1 è l’ultimo pacchetto hardware F1 con licenza ufficiale di Fanatec. Questo combina un nuovo volante F1 con un’esclusiva finitura in carbonio forgiato blu e l’acclamata base ruota ClubSport DD+ da 15Nm. Con licenza ufficiale PlayStation per le console PS5 e PS4, questo prodotto è stato sviluppato con la licenza e l’approvazione ufficiale di Sony Interactive Entertainment.

L’iconico volante Formula da 270 mm presenta una splendida finitura in carbonio forgiato blu con impugnature in pelle traforata. Ed ancora, comandi magnetici al volante, display OLED e LED RGB. Il volante Direct Drive Wheel Base utilizza un servomotore personalizzato da 15 Nm progettato in Germania appositamente per le corse simulate. Ottenendo le migliori prestazioni termiche e di velocità di rotazione della categoria.

La combinazione di volante e base ruota è completata dal sistema di sgancio rapido QR2 incluso. Questa garantisce un adattamento preciso e un trasferimento impeccabile del feedback di forza dal motore alle mani del pilota. I dettagli più sottili sono ottenuti con FullForce, il nuovo protocollo di ritorno di forza di Fanatec creato appositamente ed esclusivamente per Fanatec Direct Drive. Il pacchetto ClubSport Racing Wheel F1 supporta tutti i moderni pedali Fanatec e gli accessori come i cambi e i freni a mano (tutti venduti separatamente). Sentite la precisione della Formula 1 in ogni curva con il ClubSport Racing Wheel F1, disponibile ora per €1299,95 su Fanatec.com.

Dichiarazioni in merito

Emily Prazer, Chief Commercial Officer della Formula 1, ha dichiarato:

Nel corso degli ultimi sei anni, la nostra partnership con Fanatec si è rafforzata sempre di più, fornendo al nostro pubblico di gioco mondiale prodotti di F1 realistici che portano il brivido delle corse nelle loro case e li fanno gareggiare attraverso attivazioni in loco durante i nostri Gran Premi.

Belma Nadarevic, CMO di Fanatec, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con la Formula 1 e di essere il fornitore ufficiale di F1 Sim Racing. Formula 1 e Fanatec condividono lo stesso desiderio di portare esperienze motoristiche autentiche e coinvolgenti ai fan di tutto il mondo. Le corse simulate sono parte integrante del motorsport moderno e formano la nuova generazione di stelle della F1, fornendo un percorso autentico dal successo virtuale a quello reale. Con il ClubSport Racing Wheel F1, alimentato dalle più recenti tecnologie Fanatec, stiamo alzando il livello di realismo del simulatore domestico. Vogliamo che tutti si immergano nell’eccitante emozione della Formula 1.

E voi? Cosa ne pensate del lanciano del nuovo ClubSport Racing Wheel F1? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).