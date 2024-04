Killers of the Flower Moon: dove vedere l’ultimo film di Scorsese

Il 2023 si è distinto per l’uscita di interessanti film. Uno di questi è Killers of the Flower Moon, ecco dove poter vedere la pellicola

Il 2023 è stato caratterizzato da molte uscite cinematografiche che hanno fatto molto parlare di loro. Tra le ultime, c’è sicuramente l’ultima fatica di Martin Scorsese, dal titolo Killers of the Flower Moon (qui la nostra recensione), adattamento cinematografico del saggio di David Grann, Gli assassini della terra rossa. Per raccontare questi tragici fatti, la pellicola si serve di grandi nomi del cinema, tra cui Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Se ancora non avete visto il film, o volete semplicemente rivederlo, continuate a leggere per scoprire dove trovarlo in streaming.

Perché vedere Killers of the Flower Moon?

Killers of the Flower Moon è una pellicola imperdibile per chi è amante delle storie vere. Il film si ispira infatti a vicende realmente accadute, troppo spesso dimenticate, ma che invece è importante conoscere e ricordare. La trama racconta la tragica storia degli indiani Osage, diventati ricchissimi dopo aver scoperto che, sotto ai loro piedi, si nascondeva una grande riserva di petrolio. La ricchezza li porterà però a scontrarsi con chi è pronto a tutto per sottrarre loro questa fortuna.

Non possiamo negare che questa ultima fatica di Scorsese sia stata una delle più attese dello scorso anno. L’intensità dei temi trattati e la messa in scena, hanno portato il film ad ottenere numerose candidature agli Oscar 2024. Ma già alla sua presentazione in anteprima, avvenuta al Festival di Cannes 2023, era riuscito ad ottenere ben nove minuti di standing ovation, da parte del pubblico in sala.

Dove poter vedere Killers of the Flower Moon in streaming?

Dopo essere stato in sala per diverse settimane, ora Killers of the Flower Moon è finalmente disponibile anche in streaming, su numerose piattaforme. Ritenetevi fortunati dunque, perché avrete solo l’imbarazzo della scelta nello scegliere la piattaforma che fa per voi. Tra queste, spunta Prime Video. Se desideri vedere il film su questo canale streaming, puoi accedere direttamente da questo link:

Come anticipato, Prime non è la sola piattaforma ad offrire ai suoi spettatori la possibilità di vedere la pellicola. Killers of the Flower Moon è infatti disponibile anche su Apple TV, a questo link:

Gli abbonamenti di Prime Video ed Apple TV

Per chi di voi fosse interessato ad abbonarsi a Prime Video, sappiate che questo servizio è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime. La piattaforma offre la possibilità di scegliere tra:

4,99€/mese o 49,99€/anno – Prime base

2,49€/mese o 24,95€/anno – Prime Student

Il canale mette a disposizione anche la possibilità di una prova gratuita:

30 giorni – Prime base

90 giorni – Prime Student

Per chi invece fosse interessato ad abbonarsi ad Apple TV, sappiate che l’iscrizione costa 9,99 € al mese, dopo una prova gratuita, della durata di 7 giorni.

Killers of the Flower Moon a noleggio

Non volete abbonarvi a nuove piattaforme? Niente paura. Potrete evitare di sottoscrivere nuovi abbonamenti e godervi comunque il film grazie a Rakuten. Il canale permette infatti di noleggiare il film o acquistarlo singolarmente. Qui il link diretto a Killers of the Flower Moon:

Lo stesso servizio viene offerto anche da Tim Vision. Anche in questo caso è possibile sia noleggiare che acquistare la pellicola ad un costo più contenuto, rispetto ad un abbonamento.

Buona visione!

Esistono pellicole nate per intrattenere, altre per raccontare. Killers of the Flower Moon si promette di fare entrambe le cose, con una vicenda struggente, che tutti dovrebbero conoscere. Per questo sentiamo di consigliarvi il film. Se avete deciso di recuperarlo o rivederlo, ricordatevi di farci sapere che ne pensate!

