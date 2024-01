Sony Alpha 7II: un classico con kit in offerta su Amazon

Sony Alpha 7II è in offerta a tempo su Amazon, con un prezzo davvero competitivo, per una fotocamera che non sente gli anni che passano! Scopriamo insieme i dettagli

Continuano gli sconti di Amazon per il reparto fotografia di Sony! Dopo avervi segnalato la compatta Sony RX 100 V passiamo ad una macchina fotografica del 2014 che non sente gli anni che passano. Si tratta della Sony Alpha 7II, che non ha bisogno di troppe presentazioni, perché è ormai un grande classico, mirrorless full-frame con sensore da 24.3 MP. La Sony Alpha 7II la troviamo su Amazon con un’offerta davvero imbattibile!

Sony Alpha 7II: un classico di Sony per professionisti e appassionati esigenti

La Sony Alpha 7II in offerta su Amazon è la mirrorless che per la prima volta ha sperimentato la stabilizzazione a 5 assi, che la rende perfetta non solo per i fotografi, ma anche per chi si occupa di video e di creazione di contenuti. In questa offerta Amazon la troviamo disponibile con obiettivo kit, SEL 28-70 mm F3.5-5.6 che la rende praticamente pronta per mettersi all’opera e liberare la creatività. Per quanto riguarda il reparto video, essendo una camera che ha compiuto dodici anni, non è dotata di formato in 4k, però offre comunque alte prestazioni qualitative anche nel suo formato video.

A questo prezzo, siamo di fronte ad una fotocamera che rimane ottima per avvicinarsi alla fotografia di alte prestazioni con un prodotto che si può portare ovunque grazie anche alla sua fattura molto robusta. Scopriamo ora le sue specifiche tecniche per capire se è la fotocamera giusta per le vostre esigenze!

Speficihe tecniche