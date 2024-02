Lenovo Tab M10 Plus: super offerta Amazon a partire da oggi

Disponibile su Amazon una fantastica offerta relativa al Lenovo Tab M10 Plus, il tablet di terza generazione con Display da 10.61″ 2K, RAM da 4GB, e memoria da 128GB

Tra le tante offerte disponibili ogni giorno per i clienti Amazon su tutte le categorie, come dispositivi mobili ed elettronica, quest’oggi vi segnaliamo un incredibile sconto del 20% sul tablet Lenovo Tab M10 Plus. Questo tablet di colore blu ci offre un display da 10.61″ 2K, un processore Qualcomm Snapdragon SDM680 e una memoria RAM da ben 4GB. Inoltre, offre una memoria interna da 128GB, sistema WiFi e 4G LTE per la connessione.Il sistema operativo fornito è l’Android 12. Esclusiva Amazon con Alimentatore. Da oggi disponibile su Amazon a soli 199,00 euro.

Lenovo Tab M10 Plus in offerta su Amazon: i dettagli

Nulla è paragonabile allo straordinario schermo IPS 22K (2000 x 1200) da 26,92 cm (10,6″) del Tab M10 Plus di terza generazione. È particolarmente sottile (7,45 mm) e ha un peso a partire da 465 g, grazie a uno chassis in alluminio leggero e resistente. Ampio storage di 128GB espandibile tramite MicroSD Card fino ad 1 TB, exFAT per salvare i tuoi documenti piu’ importanti in totale sicurezza. Prestazioni per un’intera giornata con la CPU octa-core e una batteria che dura tutto il giorno. Riceverai tutte le funzionalità più recenti di Android 12, tre anni di sicurezza e altri aggiornamenti, oltre all’ultimissima versione del sistema operativo.

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta disponibile su Amazon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).