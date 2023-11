EA Sports FC 24: clamorosa offerta su Amazon in occasione del Black Friday!

In occasione del Black Friday 2023 Amazon propone un’interessante offerta anche su EA Sports FC 24: scopriamo insieme i dettagli in questo articolo dedicato

Il 2021 è stato l’anno dapprima dei rumor poi delle conferme per il brand di FIFA. O dovremmo dire, quel che fu FIFA! Dopo il divorzio ufficiale fra il colosso del calcio ed Electronic Arts, dovuto ad una disputa legale sui diritti di utilizzo del nome, la casa di sviluppo di videogiochi non si è ovviamente fermata. D’altronde, ciò che rende FIFA un trattore di vendite annuale non è tanto il nome, quanto l’affidabilità di EA Sports e la sua capacità di rinnovarsi (circa!) e intrattenere una larghissima fetta di videogiocatori. E se siete fra quest’ultimi, ma ancora non siete riusciti ad entrare nella nuova esperienza di EA Sports, forse lo sconto che Amazon ha applicato al gioco per questo Black Friday 2023 potrà allettarvi.

EA Sports FC 24 è in offerta su Amazon per il Black Friday 2023!

Trovate l’offerta su EA Sports FC 24 per il Black Friday di quest’anno nel banner qua sotto. Con lo sconto applicato da Amazon del 20% il prezzo scende a 63.99€ ed è davvero un buon punto di partenza per entrare in campo.

(in offerta su amazon.it) EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 | Videogiochi | Italiano HyperMotionV rappresenta il grande passo in avanti in termini di realismo di gioco: questa tecnologia è in grado di tradurre il ritmo e la fluidità del calcio reale nel gioco grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello di tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS

Di EA Sports FC 24 e delle sue innovazioni vi abbiamo parlato in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. Per quanto sia indubbio che l’esperienza sia piuttosto simile alle precedenti iterazioni del franchise, è anche altrettanto indubbio che l’assuefazione data da questo tipo di esperienze è sempre immortale. Una partita tira l’altra e il numero di copie vendute è sempre esorbitante.

E se volete entrare nel vortice di EA Sports FC 24, vi consigliamo di farlo tramite il banner posto a metà di questo articolo che vi porterà all’ottima offerta di Amazon per il Black Friday di quest’anno. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide, le recensioni e le offerte a tema videoludico e tech!