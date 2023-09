Recensione EA Sports FC 24: volersi bene per un nuovo inizio

Come ogni anno, uno dei videogiochi più attesi, più discussi e che genera più hype all’interno della community è arrivato ma, con un nome tutto nuovo: ecco la recensione di EA Sports FC 24

Qual è il limite tra la ricerca del realismo e il divertimento puro e crudo? Questo è il quesito su cui, probabilmente, chi inizia a giocare a EA Sports FC 24 dovrebbe interrogarsi. Un quesito che ci pone davanti ad una scelta e al rispetto di un’esigenza e che ogni videogiocatore ha e che, soprattutto, ogni videogiocatore appassionato di calcio ha. FIFA per molti ha rappresentato un vero e proprio approccio al videogiocare e per altri ancora è l’unico canale d’accesso ad un videogame. Per questo motivo, scrivere questa recensione di EA Sports FC 24 non è così facile.

Entrano in gioco moltissimi elementi: ricordi d’infanzia e adolescenza, adorazione per uno sport, amore per una passione (quella per i videogames) e tante piccole altre cose che costituiscono un mosaico il cui risultato finale non sempre è apprezzato da tutti. E dunque, ciò che ci preme maggiormente è tentare di essere chiari e limpidi in quello che è il giudizio su di un gioco che, lo diciamo fin da subito, ci è piaciuto ma del quale non possiamo non evidenziare delle criticità.

Di padre in figlio | Recensione EA Sports FC 24

Esatto, criticità (per riprendere il paragrafo precedente). FC 24 presenta una serie di criticità che nel corso di questa recensione verranno analizzate. L’analisi che ne faremo, però, è un’analisi costruttiva e che, in un certo senso, ci procura quello storcere del naso che si prova quando un padre riceve una delusione da un figlio. Ci si arrabbia, non ci si parla e ci si evita anche per un po’ ma in fondo si è sempre pronti a rincontrarsi per poi far pace, chiarirsi a continuare a passare del tempo insieme. E il tempo, in FC 24, passa, scorre e lo fa senza che ce ne si accorga.

Quell’effetto ciliegia presente in molti videogiochi ipnotici da questo punto di vista, anche qui, anche in FC 24 è presente e fa il suo dovere. Questo perché giocare a questo titolo è divertente ed è questo, probabilmente, il tema chiave di tutta questa nostra disamina.

Divertente è giocare con un gruppo di amici, sfidandosi in dei tornei all’ultimo sangue. Divertente è la modalità carriera, sia da giocatore che da allenatore, con le varie novità implementate tra cui l’innovativo Managment System che vi farà avere una gestione tattica ancora più ampia (vicina a Football Manager) ed una gestione fisica maggiore grazie alla presenza dei Preparatori, passando poi alla modalità carriera giocatore con la possibilità di interagire maggiormente con gli agenti. Divertente è anche l’ultimate team, a cui dedicheremo un paragrafo a parte.

A rendere questo titolo D… potete dirlo voi, è un gameplay che man mano si allontana da un eccessivo realismo per cercare una sorta di soluzione ibrida che possa accontentare tutti. Il gameplay è intuitivo e fluido e risente positivamente delle innovazione importate dal nuovo motore grafico.

(F)UT | Recensione EA Sports FC 24

L’Ultimate Team è, chiaramente, la modalità più giocata dei precedenti titoli della serie e anche di questo. La modalità in cui, senza dilungarci troppo in stucchevoli presentazioni e descrizioni, ci troveremo a costruire la squadra dei nostri sogni tramite lo spacchettamento di carte giocatore (base e “speciali”) che è possibile guadagnarsi sul campo o acquistare tramite i crediti in game o, ancor meglio, tramite gli FC Points per poi schierare i calciatori seguendo dei parametri d’intesa e così via.

È qui che risulta necessaria una riflessione introducendo un’interessante novità apportata a questa modalità. Spesso la community ha accusato i precedenti giochi di avere una componente pay to win non indifferente, il che da un certo punto di vista ha molto senso, considerando quelli che sono stati gli scorsi andazzi. È anche vero, però, che la possibilità di crescita in (F)UT è sempre stata molto ampia e la crescita stessa molto rapida.

Basta giocare poche ore per riuscire a costruire una buona squadra. Qui subentra la volontà del videogiocatore che, in maniera cosciente, può decidere se aumentare le sue possibilità di ottenere una squadra sempre più forte, e dunque acquistando dei punti che ti permettono di acquistare sempre più pacchetti, oppure di continuare a guadagnarsi sul campo questa opportunità. Spesso, però, questo discorso così carico di moralità e tendenza ad un impegno maggiore, può essere castrato da un senso di frustrazione che questo titolo può provocare a causa di alcune magagne di gameplay.

La novità più interessante di questo ultimate team è rappresentata sicuramente dalle Evoluzioni, ovvero la possibilità di far evolvere i propri giocatori limitando, così, la necessità, almeno in parte e almeno in una fase iniziale (vedremo come si evolverà nel corso dell’anno ma i buoni presupposti per far sì che sia una novità impattante ci sono) di eseguire delle microtransazioni. Altra interessante novità, da quest’anno sarà possibile creare delle squadre miste, dunque sia con giocatori maschi e sia con delle giocatrici. Questo è un modo molto interessante, a nostro avviso, di dare il giusto spazio anche al calcio femminile, una realtà sempre più in crescita in tutto il mondo

Sì, si segna troppo… ma che bello da vedere! | Recensione EA Sports FC 24

In FC 24 si segna troppo. Questa è un’affermazione vera, verissima. La facilità con cui si riesce ad arrivare in rete è davvero irrisoria, che stiate giocando contro la CPU o contro un amico, anche molto skillato. Sia le difese che i portieri risentono fin troppo delle scorribande offensive avversarie e purtroppo, anche quest’anno, la gestione delle tattiche non riesce ad essere molto impattante sul gameplay. Spesso nell’uno contro uno, i difensori, anche i migliori, hanno poche possibilità di fermare un attaccante.

Questo perché, se di base il gameplay è stato rallentato (non in UT, in UT si va molto più veloci) nel momento in cui si trova di fronte un giocatore che si attiva in uno scatto verso la difesa avversaria, quest’ultima risente fin troppo del cambio di velocità e risulta pressoché impossibile fermarlo, a meno che non ci si trovi nella sua traiettoria o si provi a fermarlo con una scivolata che, rispetto al precedente capitolo, è un’azione molto più efficace.

Ad essere poco efficaci, però, sono i portieri che a volte effettuano delle animazioni fuori contesto per quelli che sono i tiri e subiscono goal con molta facilità. Allo stesso tempo, però, le animazioni sono molto più armoniche e belle da vedere e hanno anche un impatto sul gameplay notevole. Vengono effettuati, infatti, dei tiri, dei passaggi e dei movimenti diversi che poi vanno a modificare determinate azioni dei giocatori.

Visivamente, inoltre, il gioco appare più pulito e i modelli dei calciatori sono un po’ più fedeli alla realtà. Pochi sono stati i problemi relativi ai server e alla connessione online, nulla che non potrà essere sistemato, così come potranno essere sistemati molto facilmente alcuni bug e crash che abbiamo riscontrato giocando.

E ora, i calci di rigore

Scrivere una recensione di FC 24, lo ripetiamo, non è facile. Si tratta di un gioco che emotivamente ha un impatto forte su molti di noi videogiocatori ed è per questo motivo che ci teniamo ad essere il più giusti possibile. FC 24 è da considerare come un nuovo inizio. Un nuovo inizio per una serie che ha la possibilità di migliorare ancora di più e che, rispetto al precedente capitolo, parte a nostro avviso da delle basi migliori. Questo FC 24 è da considerarsi, per rimanere in ambito calcistico, come un giovane talento pronto a (ri)sbocciare, ma per farlo necessita di tanta cura e attenzione sia da parte degli allenatori che se lo troveranno in squadra (Electronic Arts) e sia da parte dei tifosi (noi) che dovranno saperlo aspettare, criticare in maniera costruttiva ma apprezzarne le giocate frutto della sua indubbia qualità.

