Si avvicina il Black Friday e Canon ha pensato a un’offerta davvero speciale per gli appassionati del mondo dell’imaging: scopriamo insieme lo sconto in cassa e a quali prodotti di applica!

Si avvicina il periodo promozionale più atteso dell’anno e Canon ha pensato a un’offerta davvero speciale per gli appassionati del mondo dell’imaging! Da oggi parte la straordinaria iniziativa “Black Friday: più di quanto ti immagini” grazie alla quale gli utenti che acquisteranno singolarmente uno o più prodotti Canon, oppure due prodotti Canon previsti in abbinata, tra quelli inclusi nella promozione, potranno approfittare di uno sconto in cassa immediato.

I prezzi più convenienti di sempre per un periodo limitato: non potrebbe esserci un momento migliore per investire in una fotocamera Canon. Modelli progettati per offrire una qualità straordinaria, resistenti e facili da usare anche per chi è agli esordi e non ha familiarità con macchine professionali. Gli sconti e le vendite in abbinamento proposti in questo Black Friday offrono inoltre l’opportunità perfetta per acquistare gli ultimi modelli Canon a un prezzo unico e portare la propria creatività a un livello superiore.

La selezione di prodotti è molto variegata, pronta a soddisfare le esigenze creative di un ampio pubblico. Dalle fotocamere ibride dedicate ai professionisti come EOS R5 ed EOS R5C, passando per l’emblematica EOS R6, fino alla nuova mirorrless con sensore APS-C EOS R50, pensata per chiunque voglia condividere foto e video con follower e amici sui social media. Completa l’offerta di prodotti singoli una selezione di ottiche must-have per ogni creativo: RF 24-70mm F2.8 L IS USM, RF 70-200mm F2.8 L IS USM, RF 70-200mm F4 L IS USM, RF 50mm F1.8 STM, RF 15-35mm F2.8 L IS USM, RF 28-70mm F2 L USM.

Black Friday con Canon: lo sconto in cassa per le serie R

Tra le opzioni offerte, spiccano le top di gamma EOS R5 ed EOS R6 Mark II, ciascuna proposta in abbinamento con l’obiettivo RF 24-70mm F2.8 L IS USM. Queste fotocamere mirrorless di alta qualità garantiscono prestazioni avanzate, con EOS R5 che si distingue per la risoluzione da 45 megapixel e la capacità di registrazione video in 8K, mentre EOS R6 Mark II eccelle in velocità ed è capace di realizzare immagini sensazionali anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tra le diverse disponibili, è presente anche un’opzione che include due ottiche: EOS R8 in kit con l’obiettivo RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM a cui si abbina l’ottica RF 35mm F1.8 IS Macro STM. Il primo offre un range di zoom più contenuto, ideale per chi predilige la portabilità, mentre il secondo, con la sua ampia apertura di f/1.8, si presta perfettamente per ritratti e riprese con sfondi sfocati.

L’attività promozionale per il Black Friday si conclude il 28 novembre 2023, non farti sfuggire le strepitose offerte su tutti i prodotti Canon selezionati!