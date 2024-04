F1, Red Bull-Perez: a che punto siamo con il rinnovo?

Tiene banco in casa Red Bull le voci sul rinnovo di Sergio Perez, con il messicano che ha fatto sapere al team di volere un biennale

Sergio Perez e il rinnovo con la Red Bull rappresentano ancora un’incognita per il team di Milton Keynes. Dopo il rinnovo con Aston Martin di Fernando Alonso, ora tocca al pilota Sergio Perez sciogliere le riserve sul proprio futuro. Il messicano andrà in scadenza a fine 2024, nonostante ciò resta fiducioso di sedere l’anno prossimo accanto al compagno di squadra Max Verstappen. Durante le prove in Cina a Shanghai, Perez ha spiegato che vuole un contratto di almeno due anni perché ritiene che nel prossimo anno ci saranno molti cambiamenti nel mercato piloti a metà stagione. Questo potrebbe rendere instabili le posizioni dei piloti, e lui preferisce essere parte di un progetto a lungo termine.

Anche se Christian Horner e Helmut Marko non hanno confermato un accordo immediato, non escludono la possibilità di estendere il contratto di Perez con la Red Bull. Al momento, ci sono voci che indicano Carlos Sainz come possibile successore del messicano nella prossima stagione, ma nulla è definitivo.

Rinnovo Perez, Horner predica calma

Christian Horner, il team principal della Red Bull, ha dichiarato che non c’è fretta nel prendere una decisione sul rinnovo contrattuale di Sergio Perez. Nonostante le prestazioni eccezionali di Perez nelle prime gare della stagione 2024, Horner ritiene che sia ancora presto per prendere una decisione definitiva sul futuro dei piloti della squadra per il 2025. Il team principal ha sottolineato che la Red Bull è soddisfatta delle prestazioni di entrambi i suoi piloti Max Verstappen e Sergio Perez. Tuttavia, Horner ha chiarito che non c’è bisogno di affrettarsi a fare un annuncio riguardante il contratto di Perez. Mentre l’olandese ha un contratto a lungo termine con il team, il contratto di Perez è ancora da definire.

In risposta alle speranze di Perez di ottenere un rinnovo biennale, Horner ha affermato che la Red Bull potrebbe considerare un contratto annuale per avere più flessibilità nelle decisioni future, compreso il possibile ritorno di Alexander Albon nel 2026. Horner ha enfatizzato che la squadra vuole vedere da Perez una continuità nelle sue prestazioni prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro con il team. Nonostante la pressione di Perez per un annuncio tempestivo, il manager inglese ha assicurato che la Red Bull prenderà in considerazione tutte le opzioni al momento opportuno e non si sente obbligata ad agire in fretta.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione, nel frattempo continuate a seguirci su tuttotek.it per leggere tutte le news dal mondo della Formula 1!