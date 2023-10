Toyota: rivelato il nuovo SUV compatto Land Hopper

Il nuovo SUV compatto di Toyota, il Land Hopper è stato rivelato nelle scorse ore. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Toyota sta preparando una sorpresa per gli amanti dei SUV e dell’off-road: il nuovo Land Hopper. Questo veicolo, che sarà svelato al Japan Mobility Show di Tokyo nell’imminente futuro, è pensato per essere il SUV più accessibile della linea Land Cruiser di Toyota e sembra pronto a sfidare direttamente il Jeep Avenger, oltre ad affrontare la concorrenza asiatica come il Suzuki Jimny. Ciò che colpisce subito è il prezzo.

In Giappone, il Land Hopper dovrebbe essere venduto tra 3 e 3,8 milioni di yen, che corrispondono a circa 20-23mila euro. Questo lo renderebbe significativamente più conveniente rispetto al Land Cruiser Serie 250, che ha un prezzo di partenza di 52.400 euro nei mercati internazionali in cui è venduto. Il Land Hopper è stato anticipato dal concept Compact Cruiser del 2023, che a sua volta si ispirava allo studio di design FT-4X del 2017. Si prevede che condividerà dimensioni e caratteristiche costruttive con il Corolla Cross, senza però sacrificare le sue capacità off-road tipiche della gamma Land Cruiser.

Il nuovo SUV compatto di Toyota è pronto a scendere in strada

Un aspetto interessante è che Toyota potrebbe utilizzare il Land Hopper come vetrina per dimostrare la sua abilità nella diversificazione dei sistemi propulsivi. Si prevede che il SUV compatto possa essere offerto in diverse varianti, tra cui veicoli ibridi plug-in, completamente elettrici e alimentati a idrogeno.

Con il nuovo Land Hopper, Toyota sembra essere pronta a offrire un SUV compatto e accessibile che mantiene l'eredità di robustezza e affidabilità dei suoi veicoli off-road, aprendo la strada a una futura gamma di opzioni ecologiche per gli automobilisti di tutto il mondo. La commercializzazione è prevista nella seconda metà del 2024, e l'attesa è alta per vedere come questa novità si inserirà nel mercato automobilistico globale.