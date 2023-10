Loki seconda stagione: quale sarà il suo ruolo narrativo nel MCU?

Loki sta per tornare su Disney+ con la seconda stagione e ci pare lecito porci questa domanda: Loki 2 che ruolo narrativo avrà nel MCU? Come sarà collocato? Scopriamolo insieme

Fin dal suo annuncio nel 2018, la serie tv su Loki ha rappresentato una grande novità all’interno del MCU, in primis perché per la prima volta nel franchise la storia è incentrata su un personaggio che fino a qualche anno fa è sempre stato presentato come un villain, o un antieroe in alcuni casi, quindi ben diverso dal classico concetto dell’eroe che lotta in nome del bene. In secondo luogo, perché questa serie avrebbe aperto le porte al Multiverso, su cui l’MCU avrebbe basato le prossime fasi.

Quindi, aveva l’importante compito di presentare al meglio i concetti e le regole di questo territorio inesplorato. Loki è stato fondamentale per lanciare un’altra grande macrotrama nell’universo cinematografico, e la serie ci è riuscita perfettamente nella prima stagione, spiegandoci in maniera chiara e tonda come funziona il tempo e gli universi paralleli, i concetti di varianti e di modifiche alle linee temporali che vengono chiamati eventi Nexus. Il 6 ottobre arriverà su Disney+ la seconda stagione di Loki, e ora scopriremo in che modo si integrerà nella grande epopea Marvel.

Loki seconda stagione: il ruolo narrativo nella timeline

Come abbiamo detto in precedenza, Loki rappresenta l’inizio della nuova era del MCU, presentando il Multiverso, quindi ci si può aspettare che i personaggi presentati nella seconda stagione saranno fondamentali per il futuro della macrostoria. Il trailer stesso ci dà suggerimenti su quali personaggi saranno rilevanti per la serie e anche per l’intero universo cinematografico. Tra questi troviamo Ouroboros (per gli amici O.B) interpretato da Ke Huy Quan, che sembra essere la mente tecnologica della TVA, che risolve i malfunzionamenti e altri problemi.

C’è anche un riferimento a Zaniac, un villain di Thor, proveniente dalla Dimensione Oscura e in grado di impadronirsi dei corpi di chiunque. Torna infine Kang, interpretato da Jonathan Majors, che nella seconda stagione torna come variante Victor Timely (già visto in Ant-Man and The Wasp: Quantumania). Proprio su quest’ultimo c’è da prestare particolare attenzione.

Il preludio ad Avengers: The Kang Dynasty

Victor Timely sembra essere il punto d’interconnessione tra la seconda stagione di Loki e Avengers: The Kang Dynasty in uscita nel 2026. In questo film, infatti, vedremo gli Avengers scontrarsi contro una squadra particolarmente potente e per niente da sottovalutare, composta da varianti di Kang. Ritornando infatti ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania, possiamo incontrare le centinaia, se non migliaia, varianti di Kang provenienti dal Multiverso, che hanno fondato un concilio per dichiarare guerra al Multiverso. La minaccia è gigantesca, anche più grande di Thanos e le Gemme dell’Infinito, ma c’è un grosso ostacolo che indebolisce il potere della dinastia di Kang, la mancanza di un artefatto fondamentale: la macchina del tempo.

Questa permetterebbe a Kang di viaggiare nel multiverso, e l’inventore di tale macchina è proprio Victor Timely. il primo Kang della storia, proveniente dal 1800. Molto probabilmente gli Avengers dovranno nuovamente viaggiare nel tempo per cancellare dalla storia l’invenzione di questo artefatto, dando la caccia a Timely. Questa caccia sarà il punto centrale della trama della seconda stagione di Loki, parole del produttore della serie Kevin Knight.

A spasso nel tempo

La prima stagione ci ha insegnato che viaggiare nel tempo è facile come bere un bicchiere d’acqua, se si è in compagnia di un buon agente della TVA che ha il compito di salvaguardare l’equilibrio delle linee temporali ed evitare i già citati eventi Nexus (o eliminarli nel peggiore dei casi). In ogni caso, non è la prima volta che vediamo i viaggi nel tempo, infatti il primo mostrato nel MCU è quello effettuato dagli Avengers in Avengers Endgame, attraverso il Regno Quantico, per tornare a prima dello schiocco e riportare le vittime dello Snap in vita.

Loki potrebbe cogliere la palla al balzo per spiegare meglio come funzionano i viaggi nel tempo, rendendoli ben più che dei semplici easter egg o scene citazionistiche ai film passati. Se nella prima stagione non c’è stato un vero e proprio collegamento tra le varie epoche, la seconda stagione di Loki potrebbe invece chiarire meglio l’esistenza e la rilevanza di queste realtà parallele.

Il Multiverso ha bisogno di regole precise da seguire

Dopo il finale della prima stagione, in cui abbiamo visto Sylvie (interpretata da Sophia De Martino) eliminare Colui Che Rimane, scatenando quindi il caos e facendo perdere l’equilibrio della Sacra Linea Temporale e creando infinite ramificazioni e realtà parallele, è inevitabile che nella saga si creerà ancora più confusione, rendendo difficile mantenere una coerenza nella storia che collega tutte le opere Marvel. Proprio per questo c’è bisogno che il caos scatenato venga controllato con delle regole, delle leggi e delle conseguenze, in modo tale da gestire al meglio il Multiverso ed evitare di creare grossi buchi di trama.

Se non lo facesse, la serie perderebbe la sua importanza di ruolo cardine, come lo ebbe il primo film di Iron Man nel 2008 e non avremmo più una guida che ci permetta di comprendere la direzione che hanno preso le ultime due fasi. In caso contrario, la prima stagione sarebbe servita soltanto come un’introduzione al Multiverso, mentre la seconda avrebbe creato un collegamento concreto e saldo a tutto l’MCU, dandoci una spiegazione chiara e coerente.

Il ruolo narrativo della seconda stagione di Loki dovrebbe creare più interconnessione

C’è un’altra problematica molto persistente e presente nel piano seriale e cinematografico della Marvel: l’interconnessione tra le opere. Da alcuni anni, infatti, sembra che barcollino nel buio totale, senza che ci sia un tangibile collegamento tra le varie opere, come se non ci fosse più, appunto, interconnessione tra i film e le serie, fatta eccezione per Doctor Strange nel Multiverso della Follia che è un sequel di WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier che funge da prequel a Captain America: Brave New World.

Per il resto, sembra che ogni opera sia a sé stante, come se l’universo cinematografico non fosse più condiviso. L’unico in grado di risolvere il problema è proprio la seconda stagione di Loki. Proprio perché nel finale della prima stagione ci sono state tutte queste ramificazioni sparse per tutto il Multiverso, Loki sembra essere l’unico che può collegare tutti i punti e forse far tornare l’MCU al suo periodo d’oro. Vi ricordiamo che Loki tornerà il 6 ottobre su Disney+, intanto vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per saperne di più sulla Marvel e tanto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.