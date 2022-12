Il rosmarino non capisce l’inverno di Matteo Bussola vince Amo questo Libro 2022

Il rosmarino non capisce l’inverno, libro dell’autore Matteo Bussola, vince la quinta edizione del premio Amo questo libro. Il vincitore è stato decretato dai librai e della libraie della catena Giunti al Punto

Il rosmarino non capisce l’inverno di Matteo Bussola è il libro vincitore del premio Amo questo libro 2022, quinta edizione del contest letterario della Giunti al Punto, catena presente in tutta Italia con più di 200 negozi. Al concorso hanno gareggiato tutti i titoli usciti in Italia dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, ma nonostante la grande competizione, i librai e le libraie della catena hanno deciso di dare la vittoria al lavoro di Bussola; il libro verrà quindi inserito nelle vetrine di tutti i punti vendita Giunti al Punto in Italia e verrà consigliato nelle liste dei migliori titoli da regalare a Natale. L’autore ha così commentato la vittoria:

Sono particolarmente felice di questo premio, perché è un riconoscimento che arriva da parte di chi i libri non solo li ama, ma anche li diffonde e li consiglia ogni giorno. Mi è capitato spesso di dire che senza le libraie e i librai che si occupano con amore e competenza di far arrivare le nostre parole ai lettori, noi autori non saremmo niente, per questo mi considero con loro perennemente in debito. Da oggi, lo sarò ancora di più.

La trama di Il rosmarino non capisce l’inverno

Edito Einaudi, il libro racconta delle storie di tante donne: una donna sola che si innamora in terda età, una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua madre; una giovane che non vuole figli, perché non sopporterebbe di vederli soffrire. Una vedova che scrive al marito, una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore, e, infine un’anziana che confida alla sua badante un segreto terribile. Le eroine di questo libro sono terribilmente comuni, potrebbero essere persone che incontriamo quotidianamente; ma sono tutte accomunate dall’essere fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, persone che amano e odiano quasi sempre con tutte sé stesse, perché considerano l’amore l’occasione decisiva. Cadono e resistono, proprio come il rosmarino che sfida il gelo dell’inverno e rinasce in primavera. In Il rosmarino non capisce l’inverno si intrecciano storie ordinarie ed eccezionali, che ci toccano, ci interrogano, ci commuovono.

