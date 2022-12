Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker: in arrivo su Xbox Game Pass

Microsoft ha finalmente confermato che un recente “gioco di mattoncini”, Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, arriverà finalmente su Xbox Game Pass

Questa aggiunta al catalogo di Xbox Game Pass farà di sicuro molto piacere sia agli amanti dei titoli basati sui mattoncini, al pari di quelli degli appassionati dei mondi immaginati dal buon George Lucas oramai qualche annetto fa. Ma quando sarà possibile giocare a Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker? Scopriamolo insieme!

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker: usa la Forza

Sempre la Microsoft, e chi sennò?, ha confermato ufficialmente che Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker arriverà su Xbox Game Pass il 6 dicembre perciò sarà sia un ottimo regalo di Natale anticipato che per l’Immacolata! Per ogni dubbio vi lasciamo qui la nostra recensione più approfondita.

Oltre a questo titolo, che ha venduto più di 3 milioni di copie durante le prime due settimane ed infranto tutti i record per dei giochi simili stando a quanto detto dalla Warner Bros. Games, su Xbox Game Pass faranno la loro comparsa anche Eastward, High On Life, Hello Neighbor 2 e, volendo rimanere in tema di “giocattoli”, le velocissime e spericolate macchinine di Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition.

Volendo infine svolgere lo sguardo al passato, vi ricordiamo che durante il mese appena trascorso di novembre, con l’Xbox Game Pass è stato possibile giocare a titoli come Battlefield 2042, The Legend of Tianding, The Walking Dead: A New Frontier, The Walking Dead: Michonne, Ghost Song, Football Manager 2023, Football Manager 2023 Console, Return to Monkey Island, Vampire Survivors, Pentiment, Somerville, Dune: Spice Wars, Ghostlore, Lapin and Norco, Gungrave G.O.R.E., Insurgency: Sandstorm, Soccer Story e Warhammer 40,000: Darktide.

Comunque sia, mentre aspettiamo di ritornare nello spazio per affrontare epici scontri, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?