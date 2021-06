Turtle Beach presenta Recon Controller e VelocityOne Flight Simulation Control System

L’azienda leader negli accessori da gaming entra in due nuovi segmenti del mercato con il rivoluzionario Turtle Beach Recon Controller e il Turtle Beach VelocityOne Flight Simulation Control System

Turtle Beach Corporation annuncia oggi il proprio ingresso in due settori in rapida ascesa del mercato del gaming – controller da gaming e hardware simulativi. Durante l’E3 2021, la Compagnia ha svelato due rivoluzionari prodotti sviluppati dal brand Turtle Beach – il Recon Controller sviluppato per Xbox e il VelocityOne Flight simulation control system. L’ingresso di Turtle Beach in questi due nuovi mercati rappresenta una grande opportunità per allargare i propri orizzonti, andando a creare prodotti di estrema qualità ancora e ancora. Questi nuovi prodotti forniranno ai gamer e ai fan delle simulazioni alcune caratteristiche, completamente nuove sul mercato, che li aiutino ad elevare ad un nuovo livello l’esperienza di gioco. Il Recon Controller è il primo modello che riesce ad affiancare l’inconfondibile qualità audio di Turtle Beach ad un controller da gaming di qualità superiore. Il VelocityOne Flight è il sistema di controllo definitivo per gli amanti delle simulazioni di volo, sviluppato in collaborazione con ingegneri aereonautici e veri piloti per garantire la più immersiva, autentica e moderna esperienza di volo su PC e Xbox.

Juergen Stark, Presidente e CEO, Turtle Beach Corporation:

Stiamo mettendo la stessa esperienza ed energia che ci ha reso il produttore di cuffie da gaming con le migliori vendite degli ultimi 10 anni nei controller da gaming e nell’hardware per la simulazione, tutto mentre continuiamo ad espandere il nostro business per raggiungere i nostri obiettivi di crescita a lungo termine. Questi due nuovi segmenti aggiungono un altro miliardo di dollari di mercato globale potenziale, con i controller per gamepad di terze parti a circa 600 milioni di dollari e l’hardware di simulazione di volo per PC/console a circa 400 milioni di mercato globale. Entrambi questi mercati sono in rapida crescita, e il nostro ingresso con questi primi prodotti sarà l’inizio di un portfolio in espansione in altre categorie di hardware simulativi su PC.

Continua Stark:

Abbiamo fatto crescere il nostro pluripremiato portfolio di accessori per PC ROCCAT in modo significativo fin dall’acquisizione, e l’espanderci in questo mercato ci ha permesso di migliorare incredibilmente le nostre entrate. Dato questo successo, l’incredibile portfolio di Neat Microphones in uscita quest’anno e questa espansione in due nuovi e importanti mercati, prevedo che potremmo avvicinarci – o persino superare – i 100 milioni di dollari di guadagno al di fuori del nostro ‘core-market’ di cuffie per console.

Il Recon Controller permette ai giocatori di collegare qualsiasi cuffia da gioco cablata da 3,5 mm e fornisce l’esclusiva tecnologia audio Turtle Beach, come i nostri preset audio personalizzati e il Superhuman Hearing, la nostra impostazione audio brevettata che ti aiuta a sentire i giocatori nemici prima che loro sentano te, e tanto altro. Il Recon Controller è elegante, sta benissimo nelle tue mani ed è il compagno perfetto per i milioni di cuffie Turtle Beach utilizzate dai nostri fan che giocano su Xbox.

Stark ha aggiunto:

Flight Sim 2020 di Microsoft ha stupito i giocatori e gli appassionati di simulazione di volo con la sua straordinaria qualità visiva quando ha debuttato su PC l’anno scorso, e con l’arrivo del gioco su Xbox Series X|S questa estate crediamo che alimenterà un pubblico più ampio di giocatori per esplorare la simulazione di volo. Essendo io stesso un pilota e un appassionato di simulazione di volo, dopo aver visto l’incredibile realismo visivo del gioco, avendo molta familiarità con l’hardware esistente sul mercato, sapevo che potevamo progettare un prodotto di controllo di volo migliore, più integrato e moderno che gli appassionati di avrebbero voluto. Abbiamo assunto un team con una profonda esperienza nell’hardware dei simulatori di volo e abbiamo sviluppato un sistema completamente integrato che funziona con Xbox e PC e fornisce tutto ciò di cui un nuovo pilota ha bisogno, insieme alle funzionalità e alle caratteristiche che i fan di questo settore bramano maggiormente. Non c’è niente di simile a questo prezzo.

Turtle Beach Recon Controller

Progettato per Xbox, il nuovissimo Turtle Beach Recon Controller è il primo controller che abbina le innovazioni audio ad un controller di qualità superiore. I giocatori su Xbox Series X|S e Xbox One saranno in grado di collegare qualsiasi cuffia cablata con un jack standard da 3,5 mm e trarre vantaggio dalle collaudate feature di Turtle Beach, tra cui Superhuman Hearing, Mic Monitoring, Signature Audio Presets e altro ancora. Inoltre, la modalità Pro-Aim Focus permette agli utenti di regolare la sensibilità dell’analogico per una maggiore precisione a lungo raggio, mentre è possibile salvare fino a quattro profili su ciascuno dei pulsanti di azione rapida posteriori. Senti il rinculo degli spari e il rombo dei motori dei veicoli attraverso un feedback di vibrazione di nuova generazione, grazie a motori doppi nelle impugnature e nei grilletti. Il Recon Controller permette ai giocatori di giocare più a lungo e rimanere più freschi grazie alla sua forma ergonomica e alle impugnature in gomma refrigerata. Il Recon Controller sarà disponibile quest’estate per ad un prezzo consigliato di 59,99 €, ed è il compagno perfetto per qualsiasi cuffia da gioco cablata, come le nuove Recon 500 di Turtle Beach.

Turtle Beach VelocityOne Flight

I giocatori che cercano l’ultima esperienza di simulazione di volo su Xbox Series X|S e PC Windows 10 non devono cercare altro che l’innovativo sistema VelocityOne Flight di Turtle Beach. Progettato per Xbox e sviluppato in collaborazione con ingegneri aeronautici e piloti, VelocityOne Flight include tutto ciò che serve per prendere il volo. Il quadrante della manetta incluso, insieme al compensatore dedicato e alla cloche realistica con comandi della manetta integrati, forniscono a tutti i piloti casalinghi un’intera suite di comandi pronti all’uso. Comandi di leva doppi e di Vernier, insieme a 10 pulsanti programmabili, garantiscono un’esperienza realistica sia di aerei leggeri che di jet pesanti. I comandi della manetta sono completamente personalizzabili, con maniglie e levette per riprodurre fedelmente il velivolo preferito. Una semplice connessione USB offre agli utenti una configurazione facile sia che si giochi su una console Xbox Series X|S o su PC Windows 10. VelocityOne Flight sarà lanciato quest’estate ad un prezzo consigliato di 349,99 €.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti Turtle Beach, vi rimandiamo al sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!