E3 2021: presentato Wartales, dai creatori di Northgard

Shiro Games è una studio di sviluppo indipendente con sede a Bordeaux, in Francia. Dalla loro nascita nel lontano 2012, dalle loro menti sono nati titoli come Evoland, Evoland 2 e Northgard. Chi quindi segue la scena indie saprà sicuramente riconoscere la loro importanza, il numero di titoli finora pubblicato non sia elevatissimo. Ebbene, durante la scorsa conferenza del PC Gaming Show dell’E3 2021, il team si è presentato con un nuovo, intrigante progetto che risponde al nome di Wartales. Vediamo di seguito di che cosa si tratta.

E3 2021: tutto ciò che sappiamo su Wartales

Wartales si presenta come un gioco di ruolo medievale, in cui noi giocatori prendiamo il comando di una banda di mercenari in un mondo devastato dalla pestilenza. Le battaglie che si svolgeranno durante il corso della partita saranno quindi di stampo tattico a turni, con visuale isometrica. Sono da notare inoltre le dichiarazioni del director del progetto, Nicolas Cannasse, il quale ha confermato a PC Gamer che il titolo non avrà un’ambientazione fantasy (e sarà quindi privo di tutte gli elementi che caratterizzano il genere), ma che invece essa sarà medievale: una decisione netta, che non può fare che accrescere la nostra curiosità nei confronti del titolo.

L'uscita del gioco è, per ora, prevista per questo 2021 (anche se non siamo in possesso di una data specifica). Nel frattempo, se volete rimanere aggiornati sull'E3 2021 (qui i recap delle conferenze Microsoft & Bethesda, Square Enix e PC Gaming Show) e su Wartales, restate sintonizzati sulla pagine di tuttoteK.