Cos’è l’IVA e come si calcola

L’ IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) fa parte di quelle che vengono definite imposte indirette. Le imposte sono indirette quando non si basano sulla ricchezza o sul reddito che si possiede ma sull’acquisto di beni e servizi; in pratica sono imposte sul consumo. L’IVA è stata istituita in Italia grazie alla legge 633/1972 sostituendo la vecchia IGE (Imposta Generale sull’Entrata) per uniformarsi agli altri Stati della Comunità Europea. L’IVA viene corrisposta a favore dello Stato e costituisce la principale fra le entrate tributarie.

Come si calcola l’IVA e quali sono le aliquote

L’IVA viene calcolata sulla base imponibile, nonché il prezzo del prodotto o prestazione; l’aliquota viene applicata in relazione al tipo di bene/servizio in questione.

Le aliquote non sono altro che le percentuali e calcolo dell’imposta e in Italia sono le seguenti:

aliquota ordinaria al 22 %, che viene applicata nella maggior parte di beni e servizi che non rientrano in determinate categorie;

aliquota minima al 4 %, che si applica ai beni di prima necessità come generi alimentari, prodotti alimentari;

aliquota al 5 %, applicata ad esempio sul prezzo di altri tipi di alimenti;

aliquota ridotta al 10 %, che si calcola su prodotti/servizi come gas ed energia elettrica ad uso domestico, medicinali, edilizia, ecc.

Facendo un esempio pratico, se il prezzo di un bene che si intende acquistare è di 200 euro (base imponibile) per ottenere l’IVA (calcolata al 22 %) e l’importo finale si dovrà procedere con un semplice calcolo:

200 × 22 : 100= 44 euro ;

che risulta essere l’IVA al 22 %.

A questo punto occorre sommare:

200 + 44= 244 euro;

e si ottiene così il totale complessivo con IVA inclusa.

Se invece si vuole ottenere l’operazione inversa al calcolo iva online precedente si dovrà effettuare lo scorporo dell’IVA.

Cos’è lo scorporo dell’iva

Lo scorporo dell’IVA consiste nel separare la base imponibile dall’ imposta (ovvero IVA) che sono racchiusi nel prezzo complessivo.

Quest’operazione risulta fondamentale soprattutto per aziende e professionisti che devono conoscere il valore fiscalmente imponibile di un prodotto o servizio rispetto all’IVA stessa.

Per effettuare lo scorporo sarà sufficiente calcolare la seguente proporzione :

100 : (100+IVA) = Base imponibile: Importo complessivo.

Esempio

Prezzo complessivo di un prodotto: 500 euro

Aliquota IVA applicata: 22 %

Il calcolo sarà:

100 : 122 = Base imponibile : 500

Si ottiene:

Base imponibile = (100 × 500):122=409,83 euro

Per conoscere l’IVA quindi si farà: