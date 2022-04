Speedlink: presenta le nuove cuffie da gaming

Le nuove cuffie da gioco VIRTAS Illuminated 7.1, sono perfettamente equipaggiate per la vostra prossima avventura di gioco

Sei pronto per un’esperienza di gioco coinvolgente? le VIRTAS Illuminated 7.1 ti mettono proprio al centro dell’azione. L’impressionante suono surround 7.1 può essere configurato tramite il suo software e ti permette di vivere l’azione come mai prima d’ora. Questa riproduzione sonora intensa e, soprattutto, realistica è ideale per gli sparatutto in prima persona e può darvi il vantaggio decisivo in numerose situazioni. Inoltre, le VIRTAS offrono tutti i comfort che ci si aspettano da una cuffia da gaming di prima classe.

VIRTAS Illuminated 7.1: audio surround e software personalizzato

Grazie alla sua riproduzione sonora intensa e realistica, le VIRTAS sono ideali per gli sparatutto in prima persona e può dare ai giocatori il vantaggio decisivo in numerose situazioni. Il suono surround 7.1 può essere configurato tramite software personalizzato e porta l’azione direttamente alle tue orecchie.

Gioca comodamente con l’archetto flessibile per il microfono

Le cuffie VIRTAS consentono una trasmissione vocale cristallina. Il braccio del microfono può essere regolato in base alle nostre esigenze, in modo da poter comunicare con i tuoi amici o compagni d’avventura, e durante accese battaglie in game. Inoltre, l’archetto flessibile e i padiglioni ultra morbidi, offrono il comfort necessario per ore di gioco. Con il telecomando a cavo, il volume può essere regolato con un movimento del polso, il microfono può essere disattivato con uno slider e l’illuminazione RGB con effetto respiro può essere attivata o disattivata.

Speedlink VIRTAS: caratteristiche tecniche, disponibilità e prezzo

Audio surround 7.1 con software personalizzato

Illuminazione multicolore

Fascia flessibile

Braccio flessibile per il microfono

Padiglioni auricolari morbidi

Telecomando a filo con controllo del volume e funzione di silenziamento del microfono

Driver 50 mm

Connessione, USB-A

La lunghezza del cavo è di 2,2 metri, il peso delle cuffie compreso il cavo è di 318 grammi. Le cuffie da gaming VIRTAS 7.1 illuminate saranno disponibili dall’inizio di aprile, al prezzo di 49,99€.

Cosa ne pensate di queste nuove cuffie da gaming di Speedlink? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it.