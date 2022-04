Summer Game Fest: l’evento si terrà a giugno

In questi mesi di incertezza è bello vedere un evento come il Summer Game Fest confermare il suo ritorno sulle scene per tutti gli appassionati che gravitano attorno al mondo dei videogiochi

Dopo la recente cancellazione dell’E3 2022, sia in versione fisica che virtuale, il Summer Game Fest è la notizia che gli appassionati di videogiochi volevano sentirsi annunciare. L’evento è stato dunque confermato in via ufficiale tramite l’account Twitter, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Stando a quanto scritto sul tweet, che potete visualizzare qui sotto, il Summer Game Fest si terrà a giugno con uno show condotto dal suo stesso creatore, ovvero Geoff Keighley. Dopo il successone dell’anno scorso, che contato oltre una trentina di annunci come i trailer di Elden Ring e Tiny Tina’s Wonderlands, anche qui le soprese non mancheranno di certo.

Pare infatti che nell’aria si avverta già un titolo come Alan Wake 2, già annunciato nel corso dei Game Awards del 2021, che dovrebbe rivelare ulteriori dettagli prima della sua pubblicazione il prossimo anno.

Join us this June for @SummerGameFest – an industry wide celebration of video games, featuring a spectacular live kickoff show hosted by @geoffkeighley

Sign up at https://t.co/1ZwAhZ66ie to be the first to know details. pic.twitter.com/P2eLRISqfQ

— Summer Game Fest – June 2022 (@summergamefest) March 31, 2022