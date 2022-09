Lenovo: nuova gamma di PC desktop e monitor presentati al Tech Life 2022

Le novità PC desktop e monitor di Lenovo per le nuove modalità di lavoro ibrido hanno lasciato subito il segno durante la presentazione al Tech Life 2022

Focalizzata sulla visione di offrire una tecnologia smarter per tutti, Lenovo (qui per maggiori info) ha conquistato il ruolo di leader mondiale nel mercato PC. Espandendosi successivamente in nuove aree di crescita: infrastrutture, telefonia mobile, soluzioni e servizi. Quest’oggi, al Tech Life 2022, l’azienda ha presentato una vasta gamma di prodotti, tra cui Pc Desktop e monito per il lavoro ibrido.

Lenovo Legion Y32p-30, offre straordinarie immagini 4K e tempi di risposta incredibili, progettato per gamer e professionisti alla ricerca di un unico monitor per le sessioni di gioco e lavoro. Che si lavori da casa o in ufficio, l’ultima generazione di monitor Lenovo ThinkVision offre una serie di soluzioni adatte a chi lavora in modalità ibrida. Piccolo ma potente, il PC desktop ThinkCentre M60q Chromebook Enterprise unisce produttività e flessibilità. Ideale nei moderni contesti di lavoro e per diversi stili d’uso.

Dettagli sui nuovi PC desktop e monitor presentati da Lenovo

Oggi Lenovo ha annunciato una gamma di PC desktop e monitor progettati per le nuove esigenze, in una società che lavora sempre più in modalità ibrida. Presentato lo straordinario monitor da gaming Lenovo Legion Y32p-30. Inoltre, presentata la nuova generazione di monitor professionali ThinkVision T32p-30, T34w-30, T24i-30, T32h-30 e S25e-30. Ed ancora il primo desktop Google Chrome Enterprise di Lenovo, il ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise. Lenovo prosegue nella sua visione di abilitare tecnologie più intelligenti per tutti. Ciascuno dei nuovi dispositivi porta con sé numerosi vantaggi sia gli utenti in ufficio che da remoto.

Il 72% delle aziende intervistate a livello globale in un recente studio Buffer ha dichiarato di voler consentire in modo permanente una certa quantità di lavoro a distanza. E’ ormai evidente che il lavoro a distanza non sia più da considerare come eccezione, ma sarà sempre più regolamentato. Poiché le persone continuano a trascorrere un tempo maggiore davanti ai loro schermi, sono necessari dispositivi migliori che offrono vantaggi qualitativi specifici. L’ultimo portafoglio di Lenovo mette in evidenza le funzionalità per il benessere dell’utente e la produttività.

Esperienza gaming immersiva con il monitor da gaming Lenovo Legion Y32p-30

Per coloro che si dividono tra gaming e lavoro, ecco il nuovo monitor da gioco Lenovo Legion Y32p-30. Dotato di un display UHD da 31,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 0,2 ms. Questo potente monitor è progettato per immagini nitidissime e prive di sfocature. Rendendo ogni fotogramma in modo quasi istantaneo affinché gli utenti possano stare al passo con l’azione e i progetti.

Gaming, grafici e creatori di contenuti allo stesso modo saranno entusiasti della grafica 4K e della ricca gamma di colori del pannello quasi privo di bordi. Con la massima protezione per la vista dalle emissioni di blu con tecnologia certificata Eyesafe 2.0. Dal giorno alla notte, e viceversa, un sensore di luminosità ambientale automatico regola lo schermo per una visualizzazione ottimizzata. Per aggiungere effetti all’esperienza di utilizzo, il monitor può essere impostato per emettere un’illuminazione RGB smart diffusa da sotto la cornice anteriore. Questa pulsa dinamicamente attraverso i colori al passo con l’azione sullo schermo in tempo reale, creando una vera atmosfera gaming nella propria stanza.

Ottimo per il multitasking

Per il multi-tasker definitivo, questo monitor integra più porte, incluso un collegamento HDMI, e la soluzione di docking USB-C. Quest’ultima consente agli utenti di connettersi, caricare e trasferire facilmente i dati tra computer portatili, dispositivi mobili e console di gioco. Passa facilmente da un dispositivo all’altro semplicemente premendo lo switch KVM, mentre le funzioni Picture in Picture (PIP) e Picture by Picture (PBP) mettono i contenuti dei diversi dispositivi in visualizzazione affiancata. Così che gli utenti possano fare di più con una solo interfaccia.

L’esperienza complessiva del PC può essere ulteriormente personalizzata grazie alle offerte software Lenovo opzionali. Come Lenovo Artery che consente agli utenti di personalizzare le impostazioni dello schermo per un’esperienza ottimizzata. O Lenovo Legion Arena che colleziona tutti i titoli di gioco di un utente su piattaforme diverse in una libreria centrale per un accesso immediato alle sessioni di gioco.

I nuovi ThinkVision (T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 e T32h-30)

Ampliando ulteriormente la propria offerta di monitor, Lenovo ha introdotto una nuova generazione all’interno della linea ThinkVision, la serie S e T. Parliamo dei ThinkVision T32p-30, T34w-30, S25e-30, T24i-30 e T32h-30 monitor. Progettati per soddisfare le esigenze dei knowledge worker in tutti i settori con una gamma di funzionalità realizzate per massimizzare sia la produttività che il comfort. Questi monitor sono predisposti per le moderne esigenze di lavoro offrendo agli utenti un buffet di opzioni tra cui scegliere, in base alle diverse necessità e utilizzo.

Dettagli

Quando si desidera un display ampio, il nuovo ThinkVision T32p-30 offre un monitor con risoluzione UHD 4K da 31,5 pollici con In-Plane Switching (IPS). Garantendo una visualizzazione ottimizzata da qualsiasi angolazione. Una qualità dell’immagine supportata da una gamma di colori sRGB del 99%, un rapporto di contrasto elevato e una luminosità di 350 nit. Ciò garantisce agli utenti di avere la nitidezza dell’immagine di cui hanno bisogno.

Così da gestire i file di lavoro più ingombranti, rendendo la visualizzazione di fogli di calcolo di grandi dimensioni, dashboard e immagini da modificare un gioco da ragazzi. Con un design senza bordi su tre lati, questo monitor ampio e piatto semplifica il passaggio da un documento all’altro. Inoltre offre un’esperienza di visualizzazione fluida e più produttiva in una configurazione multischermo.

ThinkVision T34w-30

Per coloro che preferiscono vedere ancora di più ad ogni sguardo, ThinkVision T34w-30 è un display curvo WQHD da 34 pollici con proporzioni 21:9 e curvatura 1500R. Questo offre un’esperienza panoramica con una lunghezza focale costante su tutto lo schermo. Ci sono diverse funzionalità per la produttività in questi monitor di nuova generazione. Per una maggiore efficienza, entrambi i monitor offrono un’unica soluzione di cavo USB Type-C che funge da caricabatterie rapido e allo stesso tempo libera le porte rimanenti, tra cui HDMI, DP ed Ethernet, per altri accessori e interfacce.

Inoltre, la porta USB di tipo A dedicata nella parte superiore del monitor ospita lo stack modulare ThinkVision VoIP annunciato a Gennaio 2022, consentendo una connessione webcam e/o soundbar wireless per un’esperienza in modalità conferenza eccellente sia a casa o in ufficio. Per ridurre la confusione e mantenere la scrivania più pulita, entrambi i monitor sono dotati di un supporto per smartphone o tablet con slot aperto. Inoltre, dispongono di un albero cavo per una gestione pulita dei cavi e compatibilità per il montaggio VESA con una funzione di sgancio rapido che semplifica lo smontaggio.

ThinkVision S25e-30

Destinato agli utenti delle piccole e medie imprese (PMI), il monitor ThinkVision S25e-30 combina prestazioni, comfort e qualità costruttiva in un display FHD più grande da 24,5 pollici con una risoluzione di 1920×1080. Inoltre, una gamma di colori sRGB del 99% e una frequenza di aggiornamento di 75 Hz per navigazione fluida. Il design quasi senza bordi sui tre lati e le molteplici opzioni di connettività tramite porte di uscita audio VGA, HDMI 1.4 e 3,5 mm consentono a ThinkVision S25e-30 di connettersi rapidamente a dispositivi esterni. Inclusi più schermi per una maggiore produttività.

ThinkVision T24i-30 e T32h-30

Integrando le medesime novità di design degli altri nuovi monitor annunciati, i nuovi ThinkVision T24i-30 e T32h-30 completano il portfolio di nuovi monitor. In grado di ospitare più dispositivi e accessori collegati, il ThinkVision T24i-30 di nuova generazione è un display FHD da 23,8 pollici con IPS per una visualizzazione ampia. Questo offre anche molte opzioni di connettività, tra cui VGA, HDMI, DP e un hub USB a quattro porte.

Ideale per il lavoro quotidiano, ThinkVision T32h-30 è un display QHD da 31,5 pollici con una porta Ethernet RJ45 per una migliore sicurezza della rete e una soluzione di docking per monitor USB-C, che offre connettività rapida tramite un unico cavo.

Design centrato sull’utente, pensando alla salvaguardia dell’ambiente

Design centrato sull’utente per i nuovi monitor Lenovo Legion e ThinkVision. Certificazioni per la tutela della vista, design ergonomico e approccio responsabile al packaging. Questi sono alcuni dei recenti aggiornamenti apportati ai nuovi monitor che sottolineano l’attenzione di Lenovo per il benessere delle persone e la salvaguardia del pianeta.

Ciascun monitor è realizzato con l’85% di materiale ABS a contenuto riciclato post-consumo (PCC) nella cornice, nella cover posteriore, nel meccanismo di supporto e nella cover della base. E viene spedito con un imballaggio progettato per la salvaguardia dell’ambiente. Per far fronte al tempo trascorso di fronte allo schermo, questi monitor integrano una tecnologia per la protezione degli occhi dall’emissione di luce blu, che aiuta a prevenire l’affaticamento riducendo le dannose emissioni di luce blu senza compromettere il colore.

Novità tecniche dei PC desktop e monitor presentati da Lenovo

Una novità per questa generazione di monitor, risultante dal feedback dei clienti, è il joystick di navigazione posizionato nella parte inferiore sul retro del monitor. Questo consente agli utenti di configurare facilmente le impostazioni di visualizzazione da un unico pulsante. Ogni monitor dispone anche di supporti che si inclinano facilmente in avanti e indietro in modo che gli utenti possano selezionare l’angolo di visione ideale.

In aggiunta, i nuovi monitor ThinkVision serie T e Lenovo Legion Y32p-30 includono supporti ergonomici avanzati che ruotano, si inclinano e si sollevano in alto e in basso, offrendo agli utenti la possibilità di adattamento alla postura di lavoro più confortevole. Se è necessaria assistenza tecnica, le aziende possono anche acquistare Lenovo Premier Support per i monitor ThinkVision, una soluzione di supporto hardware e software di livello avanzato progettata per soddisfare le esigenze dei clienti aziendali di Lenovo da remoto.

Produttività a portata di cloud – ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise

Progettato per la moderna forza lavoro, ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise amplia il portfolio di desktop ThinkCentre “Tiny” di Lenovo. Per offrire la capacità del sistema ChromeOS in uno chassis da 1 litro compatto ma versatile. Facilmente montabile sul retro di monitor, pareti o persino carrelli mobili quando è necessaria un’esperienza in ufficio più portatile, questo dispositivo minuscolo e versatile offre più di quello che sembra.

Caratteristiche tecniche

Composta da processori Intel Core i5 fino alla dodicesima generazione, il sistema operativo sicuro ChromeOS, l’integrazione dell’infrastruttura desktop virtuale (VDI) e il supporto multischermo fino a un massimo di quattro monitor. ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise è progettato per la gestione di carichi di lavoro elevati, in ufficio o a distanza. Gli utenti potranno fare di più grazie alle funzionalità di avvio rapido, alla connettività veloce Wi-Fi 6E e all’accesso diretto alle app di produttività e videoconferenza.

In quanto dispositivo Chromebox Enterprise, questo desktop consente ai team IT di implementare più facilmente, proteggere meglio e gestire senza problemi il proprio ambiente di lavoro nel cloud da qualsiasi luogo. Inoltre, senza la necessità di imaging, le implementazioni zero-touch possono essere eseguite in modo rapido e da remoto per far funzionare nuovi dispositivi indipendentemente da dove si trovano. Rendendolo ideale per ambienti self-service, di segnaletica digitale, in prima linea come in aree di front desk in contesto sanitario e call center, o anche per i knowledge worker operativi nei servizi finanziari. Le organizzazioni che non richiedono queste funzionalità specifiche di livello enterprise o il coordinamento di vari dispositivi possono anche optare per il Chromebox ThinkCentre M60q, identico in tutto tranne la gestione di Google Chromebook Enterprise Upgrade.

Sicurezza

Combinando Lenovo ThinkShield e il chip di sicurezza Titan C progettato da Google, ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise offre un’esperienza di sicurezza avanzata. Integrata con funzionalità aggiuntive come navigazione sicura, sandboxing, crittografia dei dati e avvio verificato per aggiungere tranquillità quando necessario. Inoltre, gli aggiornamenti software e di sicurezza di routine si verificano automaticamente in background senza interrompere gli utenti, riducendo al minimo le distrazioni.

Le organizzazioni possono ridurre ulteriormente i tempi di inattività in caso di problemi aggiungendo Lenovo Premier Support. Andando oltre le riparazioni urgenti, questo servizio di supporto avanzato può anche fornire sostituzioni il giorno lavorativo successivo. Tutti i prodotti annunciati oggi possono essere acquistati come parte di una soluzione Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS). Per offrire ai dipendenti l’esperienza utente che desiderano e il supporto di cui hanno bisogno con la tecnologia, il software e i servizi più recenti, tutto in un unico contratto.

TruScale DaaS

TruScale DaaS offre alle organizzazioni la flessibilità di scalare le proprie capacità IT in linea con le nuove esigenze delle aziende in continua evoluzione, indipendentemente da dove si trovano i dipendenti.

Prezzi e disponibilità dei Lenovo PC Desktop e monitor

Monitor da gaming Lenovo Legion Y32p-30 sarà disponibile da € 999 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023.

sarà disponibile da € 999 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023. Il monitor ThinkVision T32p-30 sarà disponibile da € 669 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023.

sarà disponibile da € 669 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023. Monitor ThinkVision T34w-30 sarà disponibile da € 699 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023.

sarà disponibile da € 699 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023. Il monitor ThinkVision S25e-30 sarà disponibile da € 169 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023.

sarà disponibile da € 169 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023. Monitor ThinkVision T32h-30 sarà disponibile da € 549 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023.

sarà disponibile da € 549 (IVA inclusa) a partire da Gennaio 2023. Il monitor ThinkVision T24i-30 sarà disponibile da € 249 (IVA inclusa) a partire da Dicembre 2022.

sarà disponibile da € 249 (IVA inclusa) a partire da Dicembre 2022. Chromebox Enterprise ThinkCentre M60q sarà disponibile da € 299 (IVA inclusa) a partire da Dicembre 2022.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova gamma di PC desktop e monitor di Lenovo presentati al Tech Life 2022 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).