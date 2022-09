Recensione Secretlab Magnus: una scrivania da scoprire

In questo articolo vedremo la recensione della scrivania Secretlab Magnus. Creata in metallo per durare questa scrivania offre davvero una serie di comodità non trascurabili

Dopo la recensione della fantastica Secretlab TITAN Evo 2022 torniamo a parlare di uno dei marchi più amati dai videogiocatori. Come sempre andremo a vedere i lati positivi e gli eventuali lati negativi di questa scrivania. Le misure particolari la rendono perfetta per alcuni e insufficiente per altri ma di questo e di molti altri aspetti parleremo in questa recensione tutta dedicata al tavolo da lavoro magnetico del brand di Singapore.

Specifiche e montaggio | Recensione Secretlab Magnus

Ecco alcune specifiche della scrivania che sono fondamentali da conoscere per apprezzare la sua fruibilità.

Lunghezza: 150 Cm

Altezza: 73.5 Cm

Profondità: 70 Cm

Peso massimo di carico: 100 Kg (25 per il coperchio posteriore)

Altro: piano magnetico, vassoio passacavi, kit assemblaggio incluso

In fase di montaggio sono state fondamentali le istruzioni fornite: veramente molto chiare, grazie a disegni completi ed esaustivi.

La cura dei dettagli si fa notare appena aperta la confezione. Ogni parte della scrivania è imballata e divisa alla perfezione in modo che non si possa rovinare nulla nemmeno in fase di trasporto. Oltre alle ottime istruzioni è stato davvero una cosa gradita trovare un kit completo per il montaggio. Nonostante non serva avere una ferramenta per montare la scrivania, trovare all’interno della confezione il cacciavite con le varie teste intercambiabili ci ha facilitato non poco l’assemblaggio.

Seguendo le illustrazioni e i consigli per il montaggio in due persone abbiamo dedicato poco più di venti minuti per assemblare e posizionare la nostra scrivania. Per assurdo la parte che più ci ha fatto perdere tempo non è stato il montaggio in sé ma riuscire a far combaciare il tappetino di rivestimento in similpelle (anche lui magnetico) con il piano. Dopo un paio di tentativi non andati a buon fine siamo riusciti a ottenere il risultato voluto.

Design e materiali | Recensione Secretlab Magnus

Il design di questa scrivania, nonostante la sua semplicità, lascia davvero sbalorditi per la cura dei dettagli.

Sulle gambe è riportato il simbolo della casa produttrice e sono inseriti dei segmenti rossi che spezzano la linea total black del tavolo da lavoro. Il sistema di passaggio dei cavi come lo scompartimento sulla parte più vicina al muro creano una divisione che fa sembrare la scrivania più grande di quello che è, un effetto ottico davvero apprezzato.

Le rifiniture a banda metallica sui bordi si sposano perfettamente con i profili del rivestimento in similpelle. Nel nostro caso siamo stato forniti del più classico dei rivestimenti; nero con cuciture rosse e la scritta Magnus che spicca in rilievo grazie alla cucitura di cui è composta. Ci è stato fornito inoltre un kit contenente delle calamite ferma-cavo davvero utili. La personalizzazione della scrivania continua grazie alla possibilità di scelta del rivestimento in similpelle, che ricopre tutto il piano lavoro, può essere a tema e potrete scegliere in fase d’acquisto quello che più vi aggrada.

Non ci è stato purtroppo fornito il kit di luci LED che ricordo non è in dotazione. Gli accessori supplementari sono davvero molti e funzionali. Possiamo infatti trovare diverse livree per la copertura, kit di calamite per i cavi, un porta cuffie, delle strisce LED e molto altro. Attenzione però al prezzo ogni piccola aggiunta farà levitare il prezzo, e non di poco.

I materiali scelti sono perlopiù ferrosi e tolta qualche piccola eccezione non se ne riscontrano altri. Grazie a questa scelta la Secretlab Magnus risulta stabile, massiccia e resistente.

Comfort e utilizzo | Recensione Secretlab Magnus

Nonostante le dimensioni non siano abbondanti siamo tranquillamente riusciti a posizionare sul piano tutto il nostro setup. Grazie al monitor fissato a muro abbiamo potuto installare una soundbar Creative Stage V2 con annesso subwoofer, un case di grandi dimensioni come il Corsair iCUE 5000T RGB, ovviamente il tutto seguito da una tastiera e un mouse a corredo.

In poche parole nonostante un PC di grandi dimensioni un sistema audio ingombrante a causa della combo cassa e subwoofer siamo riusciti a gestire al meglio lo spazio a disposizione.

I piedi regolabili di qualche centimetro inoltre aiutano a posizionare la scrivania in base al vostro comfort e appianare l’eventuale differenza di altezza se avete già un altro tavolo da lavoro posto nelle immediate vicinanze.

La copertura in similpelle non permette uno scivolamento corretto del mouse (non al meglio se non altro) di conseguenza il nostro consiglio è quello di posizionare un tappetino per quest’ultima periferica.

Chi dovrebbe acquistare questa scrivania?

In conclusione siamo davanti a una scrivania davvero completa. Grazie al sistema della gestione dei cavi l’eleganza della vostra postazione è garantita. La struttura in metallo, le rifiniture, la gestione degli spazi e il design la rendono ottima sotto ogni punto di vista. cero il prezzo non è dei più abbordabili ma il tutto è giustificato appunto dai materiali scelti a dalla cura per i dettagli.

Le dimensioni non troppo generose la rendono adatta a tutti ma ovviamente bisognerà scendere a qualche compromesso se siete abituati a tavoli da lavoro più spaziosi.

Le possibilità di personalizzazione non mancano come del resto gli accessori ma a ogni minima aggiunta vedrete il prezzo accrescere molto velocemente. Il nostro consiglio è quello di acquistare almeno il pacchetto aggiuntivo contenente le calamite ferma cavo di cui non riusciamo fare più a meno ma se non avete problemi di budget o deciderete di acquistare più avanti gli accessori il porta cuffie è davvero molto utile e fronte design le strisce LED danno un tocco in più alla postazione.

La scrivania è acquistabile sul sito Secretlab al prezzo di 499 euro.