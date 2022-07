GIGABYTE lancia i nuovi laptop Gaming G5/G7

Nelle ultime ore, l’azienda GIGABYTE ha annunciato il lancio dei sui nuovi laptop Gaming G5/G7

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd (qui per maggiori info sull’azienda), il marchio leader mondiale di PC, lancia oggi i laptop da gioco GIGABYTE Gaming G5/G7 dotati di processore Intel di 12a generazione a 10 nm. Un laptop per soddisfare l’ampia gamma di esigenze in multitasking, gioco e intrattenimento. Con CPU per laptop Intel Core i5-12500H di 12a generazione, composta da 12 core, 16 thread e una frequenza di clock massima di 4,5 GHz. Per soddisfare le esigenze di telelavoro e lezioni online, l’acquisto di laptop ad alte prestazioni è stato semplificato con l’adozione di Core i5-12500H. Questo processore Core i5 è abbastanza potente da gestire senza sforzo le routine degli utenti. Dotato delle schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 30, introduce anche la tecnologia di commutazione della scheda grafica MUX switch.

Laptop Gaming G5/G7: gioca a modo tuo

GIGABYTE TECHNOLOGY lancia i laptop da gioco G5 da 15 pollici e G7 da 17 pollici per offrire un’esperienza multitasking senza rivali. Gli stili di vita delle persone, compresi i modelli negli aspetti di studio, lavoro, intrattenimento, ecc., sono cambiati in modo significativo a causa della pandemia di COVID-19. Di conseguenza, un laptop con prestazioni elevate e portabilità è necessario affinché le persone possano realizzare la loro nuova vita quotidiana. Ciò porta alla creazione definitiva dell’ultima generazione di laptop da gioco multitasking di GIGABYTE. Diversamente dalle apparenze del passato, il modello Mecha alla moda è adottato sulla superficie della custodia del laptop per mostrare un forte gusto personale. Con l’attenzione al “multitasking” per attrarre i giocatori della Generazione Z, i laptop della serie G sono progettati non solo per i giochi, ma offrono un ottimo equilibrio tra intrattenimento e capacità di lavoro.

Prestazioni

In termini di prestazioni di gioco, i laptop sono dotati di chip NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 3050 Ti e 3060. Adottando la pluripremiata architettura NVIDIA Ampere, la svolta nelle prestazioni grafiche può supportare la tecnica di disegno tramite ray-tracing. Nonché l’intelligenza artificiale avanzata, per visualizzare effetti di luce e ombra più vividi. Questo può sicuramente permetterti di giocare a capolavori AAA. Le GPU per laptop serie RTX 30 dispongono anche delle nuovissime tecnologie Max-Q di terza generazione per potenza e prestazioni ottimali. La velocità di elaborazione complessiva e l’esperienza di gioco saranno notevolmente migliorate. Dotati dell’esclusivo sistema di raffreddamento WINDFORCE, delle doppie ventole a 59 pale altamente efficienti, 5 tubi di calore esclusivi e 4 prese d’aria di scarico. I laptop possono dissipare il calore generato dopo il funzionamento ad alta velocità della CPU e della GPU, esercitando il loro 100% prestazioni in modo stabile e completo.

Design

Oltre all’aggiornamento delle prestazioni, la funzionalità di portabilità di G5/G7 ha un’altra svolta significativa. Sbarazzati dell’impressione stereotipata che il corpo di un laptop ad alte prestazioni debba essere ingombrante e pesante. Le dimensioni dei laptop sono state ridotte del 22% rispetto ai laptop delle generazioni precedenti. Il laptop sarebbe un accessorio elegante, che può essere trasportato con una mano in qualsiasi occasione come lezioni e riunioni. Per gruppi di giocatori versatili, i laptop possono anche offrire una specifica completa definitiva, incluso un display da gioco con una frequenza di aggiornamento elevata di 144 Hz.

Connettività

Viene introdotta anche la porta Type-C di Thunderbolt 4, che fornisce una velocità di trasmissione fino a 40 Gbps. I laptop includono anche porte di uscita video avanzate e porte I/O complete, aiutando gli utenti a creare facilmente ambienti multitasking in qualsiasi momento e ovunque. Lo slot SSD supporta PCle Gen4 ad alta velocità, per ridurre i tempi di attesa per la lettura e la copia di file di grandi dimensioni. Gli utenti hanno prestazioni di gioco potenti e godono di prestazioni multitasking senza precedenti. I laptop non sono solo per il divertimento nei giochi, ma anche per le battaglie nella vita quotidiana.

E voi? Cosa ne pensate di questi Gigabyte laptop Gaming G5/G7 ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).