Winbond: LPDDR4/4X 100BGA raggiunge lo standard JEDEC

LPDDR4/4X 100BGA di Winbond raggiunge lo standard JEDEC per un migliore risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio in un pacchetto di dimensioni ridotte

Winbond Electronics Corporation (qui per maggiori info sull’azienda) è un fornitore leader mondiale di soluzioni di memoria per semiconduttori. L’azienda quest’oggi ha annunciato che il suo nuovo pacchetto 100BGA LPDDR4/4X ha raggiunto lo standard JEDEC JED209-4 . Questo, garantisce il risparmio energetico e la riduzione del carbonio. L’LPDDR4/4X è ora disponibile in un contenitore 100BGA salvaspazio che misura solo 7,5X10 mm2. Il dispositivo è ideale per le applicazioni IoT che richiedono un throughput maggiore in un piccolo pacchetto per consentire ai progettisti di ridurre le dimensioni del PCB per progetti IoT più compatti.

Dettagli della LPDDR4/4X 100BGA di Winbond

La memoria LPDDR4/4X di Winbond è disponibile con densità di 1 Gb e 2 Gb, supportando velocità fino a 4267 Mbps. È disponibile sia in Single-Die-Package (SDP) con una densità di 2 Gb che in Dual-Die-Package (DDP) con una densità di 4 Gb. La maggiore velocità di LPDDR4 1CH x16 4267 Mbps offre prestazioni migliorate rispetto ai precedenti dispositivi DDR4 x16 3200 Mbps. Il che è particolarmente utile per le applicazioni consumer. Winbond garantisce che la linea di prodotti LPDDR4/4X sarà prodotta almeno per i prossimi dieci anni, il che è una buona notizia per le applicazioni automobilistiche e industriali in cui i cicli di progettazione lunghi sono una pratica comune.

Dichiarazioni

Winbond ha sviluppato il mercato dei prodotti di memoria per molti anni. Abbiamo prestato grande attenzione alle esigenze dei nostri clienti e al trend di sviluppo di nuove tecnologie e abbiamo sviluppato con successo la prossima generazione di LPDDR4/4X. Aggiungendo il nuovo pacchetto 100BGA per soddisfare le esigenze delle emergenti applicazioni IoT, consumer, industriali e automobilistiche.

Queste le dichiarazioni dall’azienda Winbond relative alla nuova LPDDR4/4X di Winbond che ha raggiunto lo standard JEDEC.

