Grand Theft Auto VI: protagonista femminile e periodo di uscita rivelati?

È possibile che siano già trapelate due succose novità per Grand Theft Auto VI: una donna per protagonista e il periodo di uscita del gioco

Ormai Grand Theft Auto VI è quasi un “videogioco di Schrödinger” nel suo apparente esistere e non esistere allo stesso tempo, ma ora a quanto pare protagonista e possibile periodo di uscita sono stati rivelati. Andiamo con ordine. Il giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, ha parlato con oltre 20 dipendenti (attuali e non) di Rockstar. La compagnia attualmente vanta una politica aziendale più permissiva, con un morale “ai massimi storici”. A quanto pare, però, lo sviluppo ha subito un rallentamento che ha colto alla sprovvista anche i veterani. Come potete immaginare, la pandemia ha influito non poco in merito.

Protagonista in rosa e rosa di opzioni per l’uscita: riapre la lotteria di Grand Theft Auto VI

Tra straordinari e quant’altro, l’uscita di Grand Theft Auto VI è ormai un mistero in quello che è “l’ambiente di oggi”, ma le persone “che ne sanno qualcosa” (stando a Schreier) parlano di una protagonista femminile per la prima volta nella serie. Trattasi di un personaggio sudamericano, parte di un duo in stile Bonnie & Clyde. Questo dà credito alla precedente osservazione di Schreier circa l’assenza di un trio come quello visto nel precedente capitolo. Contrariamente ai precedenti episodi della saga, inoltre, con questo Rockstar intende mordere il freno sull’utilizzo delle etnie nel proprio umorismo, senza però scadere nel politically correct fine a sé stesso.

Rockstar Games has spent the last four years overhauling its culture and working to become a kinder, more progressive company. But what does that actually look like? And what does it mean for the company’s next game, Grand Theft Auto VI? My latest feature: https://t.co/8VlTh63uNm — Jason Schreier (@jasonschreier) July 27, 2022

In quanto al periodo di pubblicazione, l’idea è di rientrare nell’anno fiscale 2024 di Take-Two. Per chi non fosse al corrente del concetto di anno fiscale, si parla del periodo tra aprile 2023 e marzo 2024. Il team di sviluppo è tuttavia scettico in merito, e gli intervistati non hanno saputo dare una data ben preciso. La distanza di “almeno due anni da ora” per il gioco coincide con quanto detto da un altro insider, Tom Henderson, lo scorso giugno. Questo è uno dei motivi dietro la frustrazione che ha causato un esodo di sviluppatori dagli uffici di Edinburgo. L’ambientazione del gioco partirà da una Miami fittizia (Vice City, quindi?) per poi aggiungere location col tempo, per ridurre gli straordinari del personale.

