GEEKOM MiniAir 11 Special Edition: come celebrare al meglio l’anniversario

Per il 19° anniversario della sua fondazione, GEEKOM presenta MiniAir 11 Special Edition, un’edizione tutta speciale del Mini PC più famoso del brand taiwanese. Andiamo a scoprirla insieme!

Come sappiamo GEEKOM in questi giorni sta festeggiando l’anniversario dei suoi 19 anni dalla fondazione. Si tratta di un traguardo importante perché segna il suo ingresso tra i top player mondiali del settore Mini PC. Come simbolo di questo fondamentale risultato, l’azienda propone il MiniAir 11 Special Edition, un re-styling del più iconico Mini PC di GEEKOM con tanti accessori ed omaggi dedicati a queste celebrazioni. Che cosa si nasconde dentro la bellissima scatola preparata dai designer del brand taiwanese? Vediamolo!

GEEKOM MiniAir 11 Special Edition: cosa c’è dentro la confezione

Partiamo dall’esterno. La confezione è davvero bella e ben studiata. Sin da subito si ha l’impressioni di star scartando un prodotto di grande qualità. Una volta alzata la cover superiore, vedremo i vari prodotti del bundle incastonati nelle loro scatole personalizzate. Nell’ordine abbiamo:

un Mini PC MiniAir 11 Special Edition;

un tappetino per il mouse;

una statuetta di Geagle;

tutti gli accessori necessari ad utilizzare il PC (cavo HDMI, alimentatore, supporto montaggio VESA, sacca per trasporto)

A metà tra utilità e divertimento, questo bundle di certo è da tenere d’occhio anche perché viene proposto ad un prezzo davvero conveniente: 249 dollari! Meno di quanto spendereste per un MiniAir 11 attualmente.

DSC6818

DSC6816

DSC6814

DSC6813

GEEKOM MiniAir 11 Special Edition: il Mini PC per eccellenza

Nonostante ci siano diversi prodotti nel catalogo del produttore taiwanese, il GEEKOM MiniAir 11 certamente è quello più famoso. Perché? Il rapporto qualità prezzo è davvero elevato. Grazie al processore quad-core Intel di 11a generazione con clock fino a 2,9 GHz possiamo svolgere tutte le attività più comuni, dalle suite di office, alla navigazione web ai multimedia senza problemi! Uno storage SSD da 256GB e RAM DDR4 da 8GB a supporto inoltre sono più che sufficienti per un uso poco intensivo. Grazie alla grande quantità di porte di connessione poi potrete utilizzare questo PC davvero in 1000 modi.

Per i dettagli sulle prestazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione completa. Cosa cambia in questo GEEKOM MiniAir 11 Special Edition? Niente lato hardware, ma viene rinnovato il design con un nuovo logo stampato sopra che rende questa edizione speciale molto più originale. E poi il prezzo è molto conveniente!

DSC6823

DSC6821

Gli altri accessori del bundle

Passiamo agli omaggi e accessori compresi nel pacco. Gli accessori come cavo HDMI, alimentatore e supporto VESA sono forniti anche con il Mini PC standard – anche se in questa confezione appaiono molto più eleganti. Un ottimo surplus è invece il tappetino per il mouse dotato di un comodo cuscinetto poggia-polso. Si tratta di un notevole aiuto se utilizzare il PC a lungo e volete evitare affaticamento e dolori a fine giornata.

Abbiamo poi la statuetta di Geagle, la nuova mascotta di GEEKOM. Si tratta di una simpatica aquila con ali d’acciaio che rappresenta gli ideali di GEEKOM, tra innovazione, lungimiranza e determinazione. La statuetta è stata progettata e realizzate in collaborazione con artisti ed artigiani locali e dipinta a mano. Oltre che un simpatico oggetto da tenere sulla scrivania, è anche un piccolo pezzettino di arte artigianale. Un’idea carina per celebrare l’anniversario.

GEEKOM MiniAir 11 Special Edition offre un bundle che, oltre al Mini PC più amato del brand, offre tanti accessori utili e simpatici. Ed il prezzo è davvero insuperabile! Approfittate di questa promozione e festeggiate insieme a GEEKOM. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!