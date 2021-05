Migliori TV per PS5 | Maggio 2021

Vuoi sfruttare al meglio la tua console next-gen? Scopri i migliori TV per PS5 e scatena il potenziale!

Hai già messo le mani sulla tua nuova PlayStation 5 ma senti che manca qualcosa? Quello che probabilmente stai cercando è una nuova TV per impiegare al massimo l’hardware offerto dalla nuova console di casa Sony.

Non ci sono, infatti, al momento, molti televisori che supportino il 4K@120Hz. Con buona probabilità, quindi, per giocare al massimo dovresti prendere in considerazione la possibilità di acquistare una nuova TV.

Ti starai chiedendo come deve essere il tuo nuovo televisore: continua nella lettura per scoprire quali sono le caratteristiche necessarie per giocare in 4K@120Hz sulla tua TV.

Cos’è HDMI 2.1?

Per sfruttare appieno il 4K@120Hz che la PS5 è in grado di erogare, la tua TV deve disporre di una porta HDMI 2.1, che al momento è presente solo in pochi modelli di TV, essendo una tecnologia rilasciata da poco tempo.

Le principali novità introdotte da HDMI 2.1 sono:

8K@120Hz

Variable Refresh Rate (VRR) , che sta per Frequenza di Aggiornamento Variabile: modifica la frequenza in Hz della TV sincronizzandola con gli FPS forniti dalla scheda video della console. Questo per evitare che si generi il cosiddetto tearing, un artefatto che si crea quando un singolo fotogramma visualizzato sullo schermo contiene informazioni provenienti da due o più fotogrammi

, che sta per modifica la frequenza in Hz della TV sincronizzandola con gli FPS forniti dalla scheda video della console. Questo per evitare che si generi il cosiddetto un artefatto che si crea quando un singolo fotogramma visualizzato sullo schermo contiene informazioni provenienti da due o più fotogrammi Auto Low Latency Mode (ALLM) , acronimo di Modalità Auto Bassa Latenza : garantisce zero lag tra l’input del controller e l’azione sullo schermo, abilitando automaticamente la modalità Gioco quando rileva una partita in corso

, acronimo di : garantisce zero lag tra l’input del controller e l’azione sullo schermo, abilitando automaticamente la quando rileva una partita in corso HDR Dinamico: i metadati dinamici fanno sì che la TV adatti la luminosità in base alla scena visualizzata, modificandola fotogramma per fotogramma. Fino alla versione HDMI 2.0, avevamo solo metadati statici per HDR standard su HDMI, che settavano un livello di luminosità standard per tutte le scene

Una volta scelta la tua nuova TV dovrai dotarti di cavi compatibili con il nuovo standard, in grado di trasferire almeno 40Gbps, come quello incluso nella confezione di PlayStation 5.

Posso utilizzare la PlayStation 5 sulla mia TV HDMI 2.0?

La PS5 può essere tranquillamente utilizzata in accoppiata con qualsiasi TV dotata di ingressi HDMI. Collegare la console ad una porta HDMI 2.0 oppure 1.4 ti consentirà comunque di giocare senza problemi in 4K@60Hz con HDR attivo.

Al momento, solo pochi titoli supportano i 120Hz, tra i quali:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Dirt 5

Devil May Cry 5: Special Edition

Rainbow Six Siege

Gears 5

Ori and the Will of the Wisps

Questa lista crescerà sicuramente nel corso del tempo, ma come puoi vedere, per ora la maggior parte dei titoli non necessita di una TV a 120Hz.

Caratteristiche consigliate per la scelta della TV

Quindi a cosa devi fare attenzione nella scelta della tua nuova TV per PS5? Controlla che supporti:

Game Mode (Modalità Gioco)

Auto Low-Latency Mode (ALLM)

Variable Refresh Rate (VRR)

Sony sta pubblicizzando alcune sue TV come ‘Pronte per PlayStation 5‘. Queste TV devono soddisfare alcuni requisiti come un tempo di risposta inferiore ai 7.2 millisecondi e il supporto al 4K@120Hz.

Non sappiamo se tale riconoscimento verrà in seguito esteso anche a TV di altri produttori.

Le migliori TV per PS5

Siamo arrivati al dunque: è il momento di mostrati le migliori TV per PlayStation 5. Tutte le TV elencate supportano le seguenti funzioni di HDMI 2.1:

4K@120Hz

Auto Low-Latency Mode (ALLM)

Variable Refresh Rate (VRR)

HDR Dinamico

Come già detto in precedenza i modelli di TV con HDMI 2.1 al momento non sono tantissimi e tutti sopra i 1000 €.

LG CX – Migliori TV per PS5

Dimensioni disponibili: 48″ , 55″ , 65″ e 77″

, , e Risoluzione: 4K

Tipo di pannello: OLED

Compatibilità HDR: Dolby Vision (IQ) , HDR10 , HLG

, , Luminosità Massima: 750cd/m2

Refresh Rate: 120Hz

Adaptive Sync: G-Sync e FreeSync

e Inputs: 4 x HDMI 2.1

Samsung Q90T – Migliori TV per PS5

Dimensioni disponibili: 55″ , 65″ e 75″

, e Risoluzione: 4K

Tipo di pannello: Full-Array QLED

Compatibilità HDR: HDR10+, HDR10 , HLG

, Luminosità Massima: 1500cd/m2

Refresh Rate: 120Hz

Adaptive Sync: G-Sync e FreeSync

e Inputs: 1 x HDMI 2.1, 3 x HDMI 2.0

LG BX – Migliori TV per PS5

Dimensioni disponibili: 55″ e 65″

e Risoluzione: 4K

Tipo di pannello: OLED

Compatibilità HDR: Dolby Vision (IQ) , HDR10 , HLG

, , Luminosità Massima: 300cd/m2

Refresh Rate: 120Hz

Adaptive Sync: G-Sync e FreeSync

e Inputs: 4 x HDMI 2.1

