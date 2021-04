Migliori giochi VR per Android | Aprile 2021

In questa guida vi parleremo di quelli che secondo noi sono i migliori giochi VR disponibili al momento sui dispositivi Android

Negli ultimi anni la realtà virtuale ha fatto passi da gigante e anche la qualità dei titoli VR è aumentata sempre di più. Basta pensare ad alcuni dei giochi VR più famosi, come Beat Saber o il tanto atteso Half-Life Alyx, per comprendere le potenzialità della realtà virtuale.

Molte persone però pensano che per sfruttare la realtà virtuale sia richiesto un hardware molto potente e questo non è affatto vero, dato che potete godere di un’ottima esperienza VR semplicemente con il vostro smartphone. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, in cui vi parleremo di quelli che secondo noi sono i migliori giochi VR disponibili al momento sui dispositivi Android.

Fate attenzione al vostro visore

Come su PC, anche su smartphone è molto importante scegliere accuratamente il visore per la realtà virtuale che andremo ad utilizzare. Molti giochi VR non sono compatibili con tutti i visori e per questo motivo è bene imparare a distinguere gli headset più importanti. Esistono tanti visori diversi per Android, ma i principali sono tre: Google Cardboard, Google Daydream e il Samsung Gear VR.

Il Google Cardboard è stato il primo visore progettato da Google ed è stato creato per offrire a tutti la possibilità di testare la realtà virtuale a poco prezzo. Il Google Daydream invece è una diretta evoluzione del Cardboard pensata per un uso più intenso e viene venduto insieme ad un controller apposito. Infine il Samsung Gear VR è un visore utilizzabile solo con dispositivi Samsung nato da una collaborazione con la società Oculus. Se volete saperne di più sui visori, vi rimandiamo alla nostra guida sui migliori visori per la realtà virtuale in commercio.

VR Fantasy – Migliori giochi VR per Android

Se avete sempre sognato di immergervi in un mondo fantasy, allora VR Fantasy è il gioco che fa per voi. Il titolo è un dungeon crawler classico in cui dovrete sconfiggere nemici, risolvere puzzle e raccogliere tesori mentre cercate di arrivare alla fine del livello. Durante la vostra avventura entrerete in possesso di tanti equipaggiamenti diversi e potrete addirittura arrivare ad utilizzare dei potenti incantesimi per sconfiggere i vostri avversari.

Il titolo è estremamente semplice e intuitivo, e può essere giocato con la maggior parte dei dispositivi VR in circolazione. Oltretutto il gioco è completamente gratuito, rendendolo la scelta perfetta per chi si approccia al mondo del VR per la prima volta.

Need for Speed No Limits VR – Migliori giochi VR per Android

Grazie al vostro visore per la realtà virtuale, giocare a Need for Speed No Limits VR sarà un’esperienza davvero indimenticabile. Il titolo offre un gameplay davvero divertente che vi permetterà di eseguire tantissime azioni spettacolari mentre cercate di seminare i vostri avversari. Oltretutto il gioco dispone di tantissimi veicoli appartenenti a marchi famosi, come Porsche, Lamborghini, BMW e tanti altri.

Il gioco è una garanzia di qualità considerando che è pubblicato da Electronic Arts e fa parte della serie di Need For Speed. Se siete degli amanti delle corse automobilistiche, allora questo è il titolo perfetto per voi. Vi ricordiamo però che Need for Speed No Limits VR è compatibile esclusivamente il visore Google Daydream.

Gunjack 2: End of Shift – Migliori giochi VR per Android

Gunjack 2: End of Shift è un gioco d’azione in cui dovremo respingere tantissime ondate di navicelle spaziali utilizzando un’arsenale davvero imponente. Il gioco è ambientato nell’universo di New Eden, un mondo dove le persone sono costrette a lottare per la propria sopravvivenza. Il nostro obiettivo è quello di difendere l’impianto di trivellazione in cui lavoriamo dagli attacchi di innumerevoli saccheggiatori pronti a tutto pur di ottenere le nostre risorse.

Il titolo è prodotto ad CCP Games ed è ambientato all’interno dell’universo del famoso MMORPG EVE Online ed è perfetto per tutti gli amanti della fantascienza. Anche in questo caso per giocare a Gunjack 2: End of Shift è necessario utilizzare un visore Google Daydream.

Hardcode – Migliori giochi VR per Android

Hardcode è uno dei migliori titoli multiplayer per la realtà virtuale disponibili al momento. Il gioco è uno sparatutto in terza persona con un gameplay molto rapido e divertente che metterà a dura prova le vostre abilità contro tanti altri giocatori. Oltre alla divertentissima modalità online, il titolo dispone anche di tante missioni giocabili offline. Per completare queste missioni non dovrete limitarvi a sconfiggere i vostri nemici, ma dovrete anche risolvere tanti puzzle interessanti.

Il gioco è perfetto per gli amanti degli sparatutto e della competizione, ma anche per chi vuole solo godersi un po’ di azione in giocatore singolo. Oltretutto questo gioco è gratuito ed è compatibile con la maggior parte dei visori VR in circolazione. Sfortunatamente però per giocare è richiesto obbligatoriamente l’utilizzo di un controller adeguato e se possedete un visore Google Daydream non potrete utilizzare il controller Google Daydream View.

Mekorama VR – Migliori giochi VR per Android

Mekorama VR è un gioco puzzle per la realtà virtuale molto rilassante in cui dovremo guidare un piccolo robottino chiamato B all’interno di tanti livelli diversi. Il titolo offre ben 50 livelli diversi e in più è possibile anche creare i propri livelli personalizzati. Una volta che avrete creato il vostro livello, potrete condividerlo con i vostri amici in modo facile e veloce utilizzando un codice QR.

Il titolo è davvero molto divertente e grazie alla possibilità di giocare i livelli creati dagli altri giocatori, avrete sempre nuove sfide da affrontare. Anche in questo caso il gioco è compatibile esclusivamente con Google Daydream e necessita del controller Google Daydream View.

Keep Talking and Nobody Explodes – Migliori giochi VR per Android

Keep Talking and Nobody Explodes è un party game davvero divertente in cui dovrete disinnescare delle complicate bombe per andare avanti nei livelli. Per disinnescare le bombe dovrete seguire alle lettera delle complicate istruzioni scritte all’interno di un manuale. Quello che rende questo titolo così divertente è il fatto che voi non potrete leggere queste istruzioni, ma dovrete affidarvi completamente ai vostri compagni per riuscire a disinnescare il pericoloso ordigno.

Questo titolo è perfetto per passare una serata in compagnia con i vostri amici ed è giocabile utilizzando soltanto un dispositivo. Per partecipare al gioco, i vostri amici dovranno semplicemente leggere il manuale di istruzioni disponibile all’indirizzo web presente all’interno del gioco. Questo titolo è compatibile con Google Daydream e con il Samsung Gear VR, ma volendo può essere giocato anche senza utilizzare un visore per la realtà virtuale, anche se in questo caso vi perderete una parte dell’esperienza.

Sisters – Migliori giochi VR per Android

Se siete alla ricerca di qualche spavento in VR, Sisters è la serie che fa per voi. Sisters è un a serie di videogiochi survival horror in prima persona sviluppata dalla software house Otherworld Interactive. Durante la vostra avventura dovrete esplorare una vecchia casa abbandonata e risolvere diversi enigmi per cercare di comprendere la storia delle sorelle che vivevano in questo luogo. Fate attenzione però, dato che una spaventosa entità cercherà di allontanarvi dalla casa a tutti i costi.

La serie conta in totale quattro capitoli e saranno tutti a pagamento fatta eccezione per il primo. Se volete avere un’idea della qualità del titolo, vi consigliamo di provare il capitolo gratuito prima di acquistare quelli successivi. I titoli della serie Sisters sono stati ideati per Google Cardboard, ma funzionano perfettamente anche con la maggior parte degli altri visori VR.

Wrong Voyage VR – Migliori giochi VR per Android

Wrong Voyage è un ibrido molto interessante fra un puzzle game e un platform, ma possiede anche degli elementi tratti dagli FPS. Nel gioco dovrete esplorare delle strane rovine e risolvere numerosi enigmi per riuscire a procedere nella vostra avventura. Per fortuna potete contare sulla vostra fidata pistola, che vi aiuterà ad attivare a distanza vari congegni fondamentali per superare i livelli. Il titolo è interamente gratuito e funziona con la maggior parte dei dispositivi VR, ma sfortunatamente per utilizzarlo è necessario avere un controller Bluetooth.

Virtual Virtual Reality – Migliori giochi VR per Android

Virtual Virtual Reality è un divertente titolo in cui potrete scoprire cosa si prova ad indossare un caso per la realtà virtuale dentro la realtà virtuale. Il gioco vi permetterà di esplorare fino a 50 mondi VR unici. Inoltre, mentre vi divertirete con i vostri molteplici visori, potrete anche scoprire l’interessante storia che si cela dietro al mondo di gioco. Se siete in cerca di un titolo in grado di fornirvi qualche ora di intrattenimento senza troppe pretese, Virtual Virtual Reality è quello che fa per voi. Il gioco attualmente è compatibile esclusivamente con il visore Google Daydream.

Minecraft VR – Migliori giochi VR per Android

Di sicuro moltissimi di voi avranno già giocato in passato a Minecraft, ma probabilmente non in VR. Grazie a Minecraft VR potrete finalmente giocare al classico sandbox di Mojang in una maniera del tutto nuova e estremamente più immersiva. Il titolo è disponibile esclusivamente sull’Oculus Store ed è compatibile con il visore Samsung Gear VR, ma volendo potete utilizzare tranquillamente un controller Xbox per controllare il vostro personaggio.

Immergetevi nella realtà virtuale!

Questi sono i migliori giochi VR disponibili al momento sui dispositivi Android, ma l’industria dei videogiochi non si ferma mai e il mese prossimo ci saranno di sicuro tante novità. Se siete interessati anche alla realtà virtuale su alte piattaforme, vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide sui migliori giochi VR per PC e PlayStation 4. Prima di salutarci, ecco un breve riassunto della nostra guida:

