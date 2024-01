HONOR Magic V2: il pieghevole in collaborazione con Porsche

HONOR ha annunciato oggi la disponibilità in Europa di HONOR Magic V2, lo smartphone pieghevole più sottile al mondo!

L’evento di lancio, tenutosi presso il Porsche Experience Center di Lipsia, ha visto la partecipazione di oltre 400 rappresentanti fra media e partner, a dimostrazione dell’impegno di HONOR verso l’innovazione e l’eccellenza del design.

I partecipanti hanno potuto dare un’occhiata all’edizione limitata PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, che unisce le ultime innovazioni tecnologiche di HONOR con l’eleganza senza tempo del Porsche Design. Hanno inoltre avuto la rara possibilità di approfondire il concetto di fusione tra lusso e tecnologia di HONOR durante emozionanti simulazioni di gara e una visita dietro le quinte della fabbrica Porsche.

HONOR Magic V2: ridefinisce l’esperienza dei dispositivi pieghevoli

Condensando due anni di lavoro, lo smartphone include più di 210 innovazioni tecnologiche, tra cui la batteria ultrasottile, il sistema di raffreddamento, la cerniera, il connettore Type-C, lo schermo, l’altoparlante, e molto altro in un unico dispositivo. V2 è il più sottile smartphone pieghevole verso l’interno che HONOR abbia mai presentato finora, con un peso di soli 231 grammi e uno spessore di soli 9,9 mm quando chiuso. È dotato di una batteria di nuova generazione Silicon-Carbon-Dual-Battery con uno spessore medio di soli 2,72 mm, che raggiunge un’elevata capacità di 5.000 mAh in un corpo sottile e leggero.

HONOR Magic V2, oltre al suo profilo sottile, vanta un uso pionieristico di materiali originariamente destinati all’aviazione e una cerniera in lega di titanio, realizzata grazie alla tecnologia di stampa 3D, una novità assoluta per i dispositivi pieghevoli. La sua durata è certificata da SGS per superare le 400.000 pieghe, promettendo affidabilità per un decennio di utilizzo quotidiano.

Fotocamere e display

HONOR Magic V2 è dotato di una tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale da 50MP (f/1.9), una fotocamera ultra-wide da 50MP (f/2.0) e un teleobiettivo da 20MP (f/2.4). La configurazione della doppia fotocamera frontale presenta due fotocamere da 16MP (f/2.2). HONOR Magic V2 supporta anche la tecnologia di oscuramento PWM a 3840 Hz, leader del settore, che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi, garantendo una visione confortevole anche durante un uso prolungato.

Nel rivoluzionario pieghevole, l’innovazione software è al centro dell’attenzione, elevando l’esperienza utente a nuovi livelli. Le funzionalità Hover all’avanguardia del dispositivo ridefiniscono l’interazione, rendendo le videoconferenze, la riproduzione musicale e la fotografia più intuitive ed efficienti che mai.

Il V2 promette un’esperienza di navigazione senza precedenti e riunioni cristalline grazie alla funzione Enhanced Clarity and Comfort, garantendo agli utenti di rimanere produttivi senza compromettere il comfort. Inoltre, l’introduzione della funzionalità Dual Tasking Efficiency, abilitata da uno schermo diviso verticalmente, trasforma il multitasking in un’attività veloce e facile da gestire, consentendo agli utenti di destreggiarsi contemporaneamente tra lavoro e tempo libero, liberando così nuove opportunità di realizzazione personale.

HONOR Magic V2: l’eleganza dei circuiti incontra la precisione in un palmo di mano

Debuttando come la prima innovazione in cui l’approccio umano-centrico di HONOR incontra l’estetica purista e funzionale di Porsche Design, il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR presenta un design audace ispirato agli sport motoristici. La linea di volo della parte posteriore dello smartphone pieghevole leader del settore ricorda il cofano di una Porsche 911.

La presa migliorata offre un’esperienza da auto sportiva nel palmo della mano dell’utente. Il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR è disponibile nel colore Porsche Agate Grey.

HONOR Magic V2: dispositivo pieghevole ultrasottile con scudo antigraffio NanoCrystal Shield

Alla ricerca di una comoda portabilità, HONOR e Porsche Design hanno perfezionato la scelta dei materiali del PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR per creare un dispositivo all’avanguardia che pesa solo 234 g e ha uno spessore di soli 9,9 mm.

Grazie al primo scudo antigraffio NanoCrystal Shield del settore, il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR è all’avanguardia per quanto riguarda la durata del display e offre una maggiore protezione del dispositivo. La resistenza ai graffi, dieci volte superiore, e il grado di durezza superiore a sette nella scala Mohs – una scala che indica il grado di resistenza di un materiale – garantiscono una resistenza superiore ai danni.

Disponibilità e prezzi

HONOR riafferma la sua dedizione al mercato europeo, con il Magic V2 che testimonia l’impegno del brand a soddisfare le esigenze degli utenti europei. Il modernissimo V2 è da oggi disponibile sul sito hihonor e in tutti i negozi Mediaworld (da metà febbraio) al prezzo consigliato al pubblico di €1999,90, con uno sconto di €300 applicato che abbassa il prezzo finale a €1699,90.

Lo smartphone sarà inoltre venduto in bundle con un caricabatterie da 66w, una cover e una assicurazione di protezione aggiuntiva per lo schermo per i primi 6 mesi, il tutto assieme alle HONOR Earbuds 3 Pro o HONOR Watch 4. Ulteriori dettagli sull’uscita e sui prezzi del lussuoso PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR saranno resi noti a breve.

