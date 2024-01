Fiorentina-Inter: dove vedere la partita?

Il Sunday night si chiude con un altro big match: scopriamo insieme dove vedere Fiorentina-Inter grazie a questo articolo

I diritti televisivi sono il fiore all’occhiello per le numerose società di calcio, che usufruiscono così di questi per guadagnare grazie a introiti e sponsorizzazioni. La stagione di Serie A si divide infatti tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne detiene la piena esclusività. Questo ormai fitto rapporto presenta lati negativi per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a dover cercare molte informazioni per seguire la loro squadra del cuore. Per questo motivo l’articolo in questione intende dare delle risposte: dove vedere Fiorentina-Inter e quali sono le probabili formazioni.

La giornata 22 di Serie A chiuderà la Domenica con uno scontro importante, con la Viola che deve risalire la classifica e i nerazzurri che vogliono riprendersi il primo posto con una partita in meno.

Dove vedere Fiorentina-Inter: si potrà vedere la partita su Sky? La risposta è no!

La quinta in classifica contro la seconda in classifica: una a quota 34 e una a quota 51. Entrambe sono però accomunate da un dettaglio: hanno disputato soltanto 20 gare su 22 di Serie A, quindi c’è un margine rispetto alle altre. I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno la necessità di rialzare la testa mentre gli uomini di Simone Inzaghi continuano a marciare a passo spedito. Andiamo a scoprire dove vedere Fiorentina-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata è molto più “giovane” ed è stata fondata pochi anni fa a Londra. Nonostante questo, sta riuscendo a diventare una protagonista e per l’attuale stagione di campionato, mostra l’intero palinsesto. Si tratta infatti dell’unica piattaforma che permette di visionare ogni singola gara di Serie A. Ad arricchire il calendario ci sono i match di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile garantisce due possibilità: il pacchetto standard, che ha un costo di 30,99 €, e il pacchetto plus, con un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare da due dispositivi contemporaneamente. Per scegliere l’opportunità migliore basterà cliccare sul link diretto e approdare sul sito.

Per ciò che concerne Sky, le cose sono diverse. La piattaforma è conosciuta per offrire innumerevoli servizi e non si smentisce sul pacchetto sportivo. Offre così tre gare di Serie A per ogni giornata, che si vanno ad unire alle sfide del calcio femminile e agli incontri del club esteri. In più presenta le sfide di caratura europea grazie a Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La sfera si ingrandisce toccando NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile in questo caso è di 14,99 €, rifacendoi al link che riporta a NOWTV.

Archiviata la pratica piattaforme, si giunge alla risposta tanto attesa: Fiorentina-Inter sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 28 Gennaio, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Si rammenda l’importanza di una VPN per navigare tranquillamente in rete.

Mancano poche ore e la gara si preannuncia interessante. Accomodatevi sul divano e gustatevi il match o, in alternativa, basterà scaricare l’app ed effettuare il login.

Fiorentina-Inter, probabili formazioni

Due squadre che vogliono fare sempre meglio, ma una delle due potrebbe arrestare la sua corsa.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Chi saprà prendersi i tre punti? Condividete con noi il vostro parere. Rimanete sempre aggiornati su tuttotek.it per non perdervi notizie sul mondo social e web.