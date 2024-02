Mario vs Donkey Kong: trailer di panoramica e demo disponibile

Non solo State of Play: pure Mario vs Donkey Kong ha la sua da dire, tra un trailer di panoramica e persino una demo disponibile ora!

Ebbene sì, con il tour de force che è stata la copertura dello State of Play culminato con Final Fantasy VII Rebirth ecco che Nintendo ci mette lo zampino: Mario vs Donkey Kong ha un nuovo trailer di panoramica e, nel caso si voglia testare il tutto con mano, pure una demo disponibile. Noi di sicuro lo proveremo e vi daremo le nostre prime impressioni appena possibile; nel caso, questa versione di prova includerà i primi quattro livelli del primo mondo (Mario Toy Company, per la prima volta ribattezzato Giochi Mario SPA al di fuori delle cutscene), il co-op locale e la Modalità Relax, ormai immancabile opzione facilitata nelle produzioni della Grande N. Vi lasciamo al video.

Trailer e demo per Mario vs Donkey Kong!

Il lancio di Mario vs Donkey Kong, come testimonia la presenza stessa di una demo (figurarsi il trailer di panoramica!), è ormai alle porte. Al day one, ovvero venerdì 16 febbraio, ci aspettano oltre 130 livelli. Nello specifico, ai sei mondi dall’originale di vent’anni fa per Game Boy Advance se ne aggiungono due inediti (tweet qui sotto). E, a rischio di fare spoiler a chi tra voi non ha mai giocato al titolo del 2004, il gioco completo includerà anche i livelli Plus del postgame e, per i completisti, i brutali stage per esperti. Tra le modalità aggiuntive figureranno inoltre un attacco al tempo, per mettere alla prova la propria velocità. Una sfida quasi del tutto inedita per questo Mario, più incline all’ibrido tra platforming ed enigmi.

Insegui Donkey Kong attraverso otto mondi diversi, inclusi due totalmente nuovi, per recuperare i Minimario!#MarioDonkeyKong pic.twitter.com/OdRPIJDkRE — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 19, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dal gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.