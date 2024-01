Sharp FQ: immagini mozzafiato e suono eccezionale

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

I modelli FQ dispongono di quattro ingressi HDMI 2.1 per funzioni di gioco come ALLM e VRR. Altre caratteristiche includono Bluetooth, Chromecast, lettore di schede micro-SD, uscita AUX e due porte USB per la riproduzione di contenuti multimediali.

L’ IA migliora l’esperienza televisiva analizzando fotogramma per fotogramma e applicando le migliori impostazioni di immagine. L’ upscaling da 2K a 4K è migliorato grazie all’utilizzo dell’IA, risultando in colori più naturali, dettagli più nitidi e movimenti più fluidi.

La tecnologia Quantum-Dot rinomata offre una riproduzione vivida dei colori e un contrasto migliorato per risultati HDR e Dolby Vision di alto livello. La frequenza di aggiornamento elevata da 120 Hz o 144 Hz, insieme alla tecnologia Sharp AQUOS Motion , assicura movimenti fluidi e riduzione della distorsione, ideale per film d’azione e sessioni di gioco intense. Il sensore di luce ambientale integrato regola le condizioni di illuminazione, mentre il Dolby Vision IQ adatta la riproduzione alle condizioni di illuminazione e ai metadati dinamici del contenuto.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.