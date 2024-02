State of Play | Death Stranding 2: On the Beach riceve un nuovo trailer da Kojima

Amici come prima col ritorno di Kojima: “On the Beach” è il sottotitolo confermato per Death Stranding 2 nel trailer dello State of Play

Con un trailer cinematografico, Sony e Kojima Productions hanno rivelato nell’ultimo State of Play che Death Stranding 2: On the Beach sarebbe stato il nome completo del gioco. Insieme a Stellar Blade, al remake di Silent Hill 2 e a Judas, dunque, il vulcanico game designer torna a rubare una scena già gremita di suo. Il titolo è stato annunciato nel dicembre di due anni fa ai Game Awards. Sony ha pubblicato il predecessore su PS4 nel novembre 2019, mentre 505 Games lo ha rilasciato su PC nel luglio del 2020. La versione Director’s Cut del gioco è uscita su PS5 nel 2021 e su PC l’anno seguente. Si tratta di un fenomeno di costume che ha coinvolto 16 milioni di giocatori su varie piattaforme, servizi in abbonamento inclusi.

Un trailer cinematografico quanto il creatore del gioco: Kojima ci porta “On the Beach” per Death Stranding 2 nell’ultimo State of Play

Naturalmente, trattandosi di Kojima, non si vive solo dello State of Play: oltre a portare il pargolo di Sam all’anagrafe con il titolo completo “On the Beach” per il capitolo 2, anche l’originale Death Stranding presenta delle novità. L’adattamento su grande schermo sarà curato da A24 (Everything Everywhere All at Once). In quanto al sequel, la descrizione del trailer parla chiaro: “Partite per una missione carica di empatia umana oltre l’UCA.” Sam e soci si preparano ad un nuovo viaggio per salvare la razza umana dall’estinzione. “Unitevi a loro mentre attraversano un mondo attanagliato da nemici irreali, ostacoli e una domanda spettrale: dovevamo davvero connetterci? Passo dopo passo, il leggendario Hideo Kojima cambia ancora il mondo.” E chi siamo noi per dissentire?

Ora sta a voi dirci la vostra: vi aspettavate… tutto quello che Kojima ha presentato nell’arco della serata? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.