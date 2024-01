Oukitel OT8: tablet da 11 pollici a 180 euro!

Arriva sul mercato il tablet Oukitel OT8. Tra le specifiche una schermo da 11 pollici 2K certificato TÜV SÜD e supporto Widevine L1, il tutto al prezzo di soli 179,99 dollari

Sulla scia del successo del già popolare tablet OT5, Oukitel ha rilasciato il nuovo tablet OT8 da 11 pollici sull’Oukitel Official Store a partire dal 22 gennaio. Il nuovo tablet è dotato di certificazione oculistica TÜV SÜD, di un’enorme batteria da 8800 mAh ed è il primo tablet del marchio con certificazione Widevine L1, che consente agli utenti di guardare contenuti multimediali su Disney+, Amazon Prime e altre piattaforme di streaming ad alta risoluzione. Vediamo qualche dettaglio in più!

Oukitel OT8: un ottimo tablet da 11 pollici

Con un notevole rapporto schermo/corpo dell’81%, il tablet Oukitel OT8 integra un display di dimensioni notevoli in uno spazio ridotto. La risoluzione di 1200×1920 consente agli utenti di godersi i film, i giochi e i contenuti multimediali preferiti con una ottima nitidezza. Inoltre, con un peso di soli 515 g e uno spessore di 7,8 mm, OT8 è un compagno perfetto da portarsi in giro per lavorare o godersi un po’ di svago. Per garantire un’esperienza d’uso senza interruzioni improvvise, questo tablet è dotato di un’impressionante batteria da 8800 mAh, che garantisce ben 1130 ore di standby e circa 2 giorni di utilizzo con una sola carica. Gli utenti potranno quindi godersi lunghe sessioni di intrattenimento, produttività e connettività senza doversi preoccupare di ricaricare frequentemente.

Quando si tratta di catturare momenti memorabili, la fotocamera frontale Sony da 8 MP e la fotocamera posteriore Samsung da 13 MP non vi deluderanno. Che si tratti di un selfie di gruppo o di uno splendido paesaggio, gli utenti possono catturare immagini nitide e vibranti che trasformano gli scatti di tutti i giorni in ricordi indelebili. Il tablet Oukitel OT8 è dotato di 6 GB di RAM, che può essere espansa fino a un totale di 30 GB tramite un meccanismo di allocazione virtuale, e di una spaziosa ROM da 256 GB consente agli utenti di memorizzare qualcosa come 277.000 foto, oltre 33.000 brevi video o oltre 500.000 canzoni. Gli utenti possono anche espandere la memoria interna fino a 1 TB utilizzando una scheda TF in uno dei due slot per schede SIM.

Dotato di un processore octa-core, questo tablet garantisce di utilizzare app in multitasking in modo fluido e con prestazioni sempre reattive durante lo streaming di film o lo svolgimento di varie attività. Inoltre, grazie al jack per le cuffie da 3,5 mm, possiamo facilmente connettere le nostre cuffie.

La promozione per il lancio

Oukitel OT8 sarà inizialmente in vendita esclusivamente presso l’Oukitel Official Store dal 22 al 28 gennaio a un prezzo ultra-accessibile di 179,99 dollari. Inoltre, i primi 200 ordini potranno ricevere in omaggio lo smart watch BT20 del valore di circa 60 dollari. Infine, i nuovi utenti registrati potranno usufruire di un ulteriore sconto del 5% per abbassare ulteriormente il prezzo. Dopo la prima settimana di vendita, il prezzo salirà a 189,99 dollari. Quindi affrettatevi! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!