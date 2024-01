Hijack stagione 2: torna la serie tv con Idris Elba su Apple TV+

Chi ha amato la serie salterà dalla gioia nel leggere questa notizia: Apple produrrà la stagione 2 di Hijack, la serie tv con protagonista Idris Elba

Ebbene si, gli abbonati ad Apple TV+ possono gioire: la stagione 2 di Hijack si farà e tornerà ovviamente il nostro amatissimo Idris Elba (che secondo l’eventuale trama di Thor 5, dovrebbe tornare anche nel film Marvel nei panni di Heimdall). La serie tv è stata creata da George Kay e Jim Field Smith. Fin dal debutto, Hijack è diventata una delle serie drammatiche più seguite su Apple TV+, infatti ha ricevuto tantissimi ampi consensi da parte della critica e del pubblico. Ha ottento istantaneamente il Certified Fresh nel punteggio della critica di Rotten Tomatoes ed è entrato nella top 10 della classifica Nielsen Streaming Originals.

La stagione 2 di Hijack che i fan aspettavano

La serie thriller con Idris Elba è stata definita come coinvolgente, un’iniezione di pura adrenalina, una dramedy piena di tensione e avvincente. Non è certo una sorpresa, quindi, che i fan della serie siano entusiasti del ritorno della serie, così come non è una sorpresa che Apple TV+ abbia deciso di rinnovarla con una seconda stagione. Il direttore creativo di Apple TV+ per l’Europa, Jay Hunt, riconosce che la risposta che ha avuto il pubblico nel guardare questa serie. A sua volta ha lodato la performance attoriale di Idris Elba in Hijack, rivelando che lui e il team di Apple TV+ sono entusiasti di poter tornare a lavorare sulla serie con 60Forty e Idiotlamp.

Lo stesso Idris Elba, che è anche produttore esecutivo della serie, non si aspettava tutto questo successo, infatti è rimasto sbalordito dopo la risposta così entusiasta del pubblico. Non ci ha detto cosa succederà al protagonista Sam Nelson nella seconda stagione, ma ci assicura ancora una volta tanta adrenalina. I produttori esecutivi della seconda stagione saranno Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash della 60Forty Films, oltre ai produttori esecutivi Kay e Field Smith della Idiotlamp Productions. Field Smith è anche il regista principale della serie.

Avete visto la serie? Siete contenti della seconda stagione di Hijack? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.