Legge di Dolbear: calcolare la temperatura esterna è possibile grazie ai grilli

La legge di Dolbear è un’insolita equazione che permette di calcolare la temperatura esterna contando il numero di volte in cui i grilli friniscono, ovvero emettono il loro caratteristico suono

La Legge di Dolbear offre un metodo particolare per misurare il clima. Si tratta di un’equazione insolita che correla il numero di friniti dei grilli alla temperatura esterna. Mentre comunemente ci affidiamo a termometri o cartelli luminosi per determinare la temperatura, chi si trova in campagna può contare i friniti dei grilli per ottenere una stima. L’equazione, T = 50 + [(N-40)/4] per i friniti al minuto, o T = 40 + N per quelli ogni 15 secondi, fornisce la temperatura in gradi Fahrenheit. Per i gradi Celsius, si applicano formule simili: T = 10 + [(N-40)/7] o T = 5 + N, rispettivamente. Questo metodo si basa sulla fisiologia dei grilli: i loro muscoli si contraggono per generare il suono, con una frequenza che aumenta con la temperatura e diminuisce al freddo. La precisione può variare leggermente tra le specie di grilli. La Legge di Dolbear è stata formulata nel 1897 da Amos Dolbear e presentata nell’articolo “The Cricket as a Thermometer” (“Il grillo come un termometro”). Tuttavia, nel 1881, Margarette W. Brooks aveva già osservato la correlazione tra temperatura e friniti, arrivando a conclusioni simili.

Legge di Dolbear: un’alternativa per la misurazione della temperatura

Questo approccio, sebbene singolare, offre un’alternativa interessante ai metodi convenzionali di misurazione della temperatura, specialmente per coloro che trascorrono del tempo all’aria aperta. La sua semplicità lo rende accessibile a chiunque, anche senza strumentazione sofisticata. La Legge di Dolbear rappresenta un esempio affascinante di come la natura possa offrire soluzioni creative per risolvere problemi quotidiani.

L’equazione dei friniti dei grilli offre non solo un modo pratico per valutare la temperatura, ma anche un’espressione della complessità e dell’interconnessione dei fenomeni naturali, evidenziando come la scienza possa trovare ispirazione negli organismi più umili della Terra.

