AMD Ryzen svela i processori serie 8000G desktop per gaming e creatività

Oggi, in anticipo al CES 2024, AMD ha presentato nuovi prodotti per espandere il proprio assortimento desktop, offrendo esperienze premium a giocatori, creatori di contenuti e utenti comuni attraverso prestazioni eccezionali e l’elaborazione dell’intelligenza artificiale personale

AMD ha introdotto i nuovi processori desktop AMD Ryzen serie 8000G per la piattaforma AM5, incluso il potentissimo Ryzen 7 8700G con la grafica integrata più potente al mondo. Inoltre, AMD sta innovando con l’introduzione di Ryzen AI, che porta la potenza di un’unità di elaborazione neurale (NPU) AI dedicata ai processori per PC desktop, offrendo funzionalità AI avanzate per migliorare produttività, efficienza e collaborazione. Sfruttando la durata eccezionale del socket AM4, AMD presenta i nuovi processori Ryzen 5000, come il Ryzen 7 5700X3D, che sfrutta la tecnologia 3D V-Cache per un notevole incremento delle prestazioni di gioco.

Nuovi processori Desktop Ryzen Serie 8000G e innovazione AI con Ryzen AI

I processori desktop della serie AMD Ryzen 8000G offrono un equilibrio impressionante tra grafica potente e produttività in un unico pacchetto. Con fino a otto core e 16 thread, garantiscono una potenza straordinaria per carichi di lavoro intensivi come gaming e creazione di contenuti, mantenendo un basso consumo energetico. Basati sull’architettura “Zen 4”, assicurano efficienza energetica leader senza compromettere le prestazioni.

Il top di gamma, Ryzen 7 8700G, offre otto core, 16 thread, 24 MB di cache e la grafica Radeon 780M, incluso il supporto per la tecnologia AI AMD Ryzen con la prima NPU su un processore desktop.

La serie 8000G vanta la grafica integrata più veloce della categoria con la potente Radeon 700M, offrendo un’esperienza di gioco AAA 1080p fluida a un costo accessibile. La serie è perfetta per l’ecosistema AM5, consentendo un upgrade futuro con una scheda grafica dedicata. Dotata della tecnologia AMD EXPO, permette frequenze di memoria più elevate e timing avanzati, mentre Precision Boost Overdrive (PBO) semplifica l’overclocking per un potenziamento aggiuntivo della CPU.

I nuovi processori desktop AMD Ryzen serie 5000 portano prestazioni superiori alle piattaforme legacy Socket AM4. Basati sull’affidabile architettura “Zen 3”, questi processori ottimizzano le prestazioni con velocità di clock più elevate e miglioramenti nell’efficienza, offrendo un’esperienza di gioco fluida. La serie è ampliata con quattro nuovi modelli, tra cui l’AMD Ryzen 7 5700X3D, progettato per offrire un notevole incremento delle prestazioni di gioco.

Con otto core e 16 thread, sfrutta la tecnologia AMD 3D V-Cache per una memoria su chip di 100 MB, garantendo un potenziamento significativo per giochi e applicazioni a qualsiasi impostazione e risoluzione.

Grazie alla grafica integrata più veloce della sua categoria, la serie Ryzen 8000G garantisce potenza, prestazioni ed efficienza ai massimi livelli. I processori al vertice dello stack sfrutteranno Ryzen AI per ottimizzare i carichi di lavoro e sbloccare nuove esperienze di intelligenza artificiale.

Tra le caratteristiche principali vi sono:

Grafica AMD Radeon serie 700M, che genera un enorme incremento di prestazioni grazie all’esclusivo AMD HYPER-RX con Fluid Motion Frames a 1080p

Tecnologia AMD EXPO, che abilita frequenze di memoria più elevate e temporizzazioni avanzate per sbloccare frame rate più fluidi

Precision Boost Overdrive (PBO), che consente l’overclocking ‘one-touch’ per offrire agli utenti un extra boost della CPU con limiti di potenza maggiori.

Con processori desktop all-in-one di ultima generazione, la serie 8000G è perfetta per chi desidera entrare nell’ecosistema AM5 e godere di un’esperienza fluida a 1080p, con la possibilità, in futuro, di effettuare l’upgrade con una scheda grafica dedicata e trarre vantaggio da un gameplay ancora più fedele.

I processori desktop Ryzen serie 8000G sono disponibili da oggi ai seguenti prezzi:

Ryzen 7 8700G: 364,90 euro

Ryzen 5 8600G: 254,90 euro

Ryzen 5 8500G: 199,90 euro

