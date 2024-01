Guida all’acquisto ferri da stiro Rowenta

Rowenta è un’azienda leader per quel che riguarda l’elettronica di consumo domestica: scopriamo quali sono i suoi migliori ferri da stiro in questo articolo dedicato

Il ferro da stiro è un elettrodomestico indispensabile perché consente di rimuovere le pieghe dai capi e ottenere risultati impeccabili con facilità. Sul mercato sono disponibili diversi modelli di ferri da stiro, tutti, che rendono le operazioni di stiratura più semplici e meno faticose. Tra questi, è possibile menzionare quelli prodotti da Rowenta, un marchio che offre un’ampia varietà di ferri da stiro adatti alle più svariate necessità.

SteamforcePro

SteamforcePro è un ferro da stiro a vapore Rowenta molto potente. Esso, infatti, è in grado di erogare fino al doppio del vapore rispetto ai modelli tradizionali, per trattare anche i tessuti più difficili da stirare. SteamforcePro è dotato, inoltre, di una piastra brevettata Microsteam 400 HD Laser con ben 400 fori sulla superficie, che permette di diffondere il vapore emesso in modo omogeneo su tutto il capo da stirare. Nonostante la sua potenza, con SteamforcePro non bisogna preoccuparsi di danneggiare i tessuti, poiché lo schermo LED di cui è dotato permette di impostare modalità automatiche di stiratura e una gamma completa di funzionalità potenziate, per una cura dei capi impareggiabile.

Freemove

Freemove è un innovativo ferro da stiro che funziona senza filo. Proprio per questo, permette di stirare in totale libertà e in qualsiasi luogo, senza l’ingombro dovuto al cavo attaccato alla presa di corrente. Inoltre, esso è molto leggero ed ergonomico, quindi facilita le operazioni di stiratura anche piuttosto lunghe. Freemove è dotato di un sistema di carica rapida: ogni volta che viene riposto sulla base si ricarica, così da essere sempre pronto all’utilizzo.

Express Steam DW4320

Il ferro da stiro Express Steam DW4320, grazie alle sue peculiarità strutturali, garantisce una stiratura più semplice rispetto agli altri modelli presenti sul mercato. Questo particolare ferro garantisce risultati uniformi in pochissimo tempo e prestazioni superiori giorno dopo giorno, grazie ai suoi 2500 W di potenza e un’emissione continua di vapore fino a 40 g/min. Il colpo di vapore fino a 160 g/min, nonché la piastra di ultimissima generazione, permettono di stendere anche le pieghe più ostinate. Infatti, l’esclusiva tecnologia brevettata della piastra “microsteam 300”, con oltre 300 microfori, fornisce un’eccellente copertura del vapore su tutta la superfice dei capi, il che garantisce una maggiore efficienza della stiratura.

Effective 2

Il ferro da stiro Effective 2 è il ferro a vapore perfetto per i principianti e per chi desidera una stiratura quotidiana semplice ma efficiente al tempo stesso. Questo ferro da stiro garantisce ottimi risultati e in pochissimo tempo grazie al potente getto di vapore fino a 110 g/minuto e una piastra in acciaio inox di lunga durata. È molto semplice da utilizzare, dunque consigliato per i neofiti, ed è dotato di comode funzioni come, ad esempio, l’impugnatura comoda per una stiratura facile e lineare, e il sistema anti goccia, molto utile per garantire che la biancheria e i vestiti rimangano impeccabili.

Un’altra funzione molto interessante è lo spegnimento automatico. La modalità standby viene attivata in modo automatico quando il ferro viene lasciato incustodito, dopo soli otto minuti se lasciato appoggiato sulla base o dopo 30 secondi quando viene appoggiato sulla piastra o su un lato, il che evita di bruciare le superfici.

Guida all’acquisto ferri da stiro Rowenta

