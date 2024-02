Recensione ETOE E3 Pro: il proiettore fa passare la voglia di TV

Il protagonista di questa recensione è ETOE E3 Pro, un proiettore dal rapporto qualità prezzo davvero elevato che integra molto bene la piattaforma Android TV e che forse vi farà passare la voglia di acquistare una TV nuova

Un tempo possedere un proiettore era appannaggio dei più abbienti per motivi di costo, spazio e complessità di installazione. Oggi invece tutti noi possiamo avere un casa uno di questi dispositivi e goderci uno schermo di grandi dimensioni, spendendo meno della metà del prezzo medio dei televisori. Ma ETOE E3 Pro è molto più che un semplice proiettore. Infatti è una vera e propria piattaforma multimediale, con diffusori audio integrati e sistema Android TV che lo rende semplice ed intuitivo da utilizzare. Se vi abbiamo incuriositi non vi resta che continuare a leggere questa recensione di ETOE E3 Pro.

Caratteristiche principali

Risoluzione : 1920 x 1080 pixel

: 1920 x 1080 pixel Luminosità al centro : 600 ANSI Lumen

: 600 ANSI Lumen Dimensioni e peso : 13 x 11 x 15 cm, 2.68 kg

: 13 x 11 x 15 cm, 2.68 kg Sistema Operativo : Android TV 11.0

: Android TV 11.0 Interfacciamento : USB × 1, HDMI × 1, AV & Audio Out × 1, DC 19V in × 1, WiFi, Bluetooth

: USB × 1, HDMI × 1, AV & Audio Out × 1, DC 19V in × 1, WiFi, Bluetooth Autofocus e Auto-Keystone

Dotazione: telecomando, alimentatore, borsa per il trasporto

Recensione ETOE E3 Pro: design e costruzione

Il design di questo proiettore segue i dettami dei moderni prodotti di elettronica di consumo. Eleganza e minimalismo sono le parole chiave. Infatti la livrea grigio scuro, leggermente satinata simil-alluminio lo rende un oggetto molto piacevole alla vista. Si può anche trovare con la scocca bianca, anche se noi preferiamo la versione grigia. Grazie al telecomando in dotazione, si è potuto ridurre al minimo il numero di comandi presenti sul corpo del proiettore, rendendolo molto pulito ed elegante. I designer hanno lavorato molto con le simmetrie e i dettagli per creare equilibrio nel progetto di questo proiettore. Ci piace!

ETOE E3 Pro è realizzato interamente in plastica e si percepisce subito al tatto una certa fragilità. Essendo un prodotto che può essere facilmente trasportato in giro, questo potrebbe farci storcere un po’ il naso. Tuttavia la plastica rende questo proiettore leggerissimo e semplice da installare. Essendo dotato di un attacco a vite da 1/4″ – lo stesso standard delle fotocamere – potrete facilmente installarlo su un treppiede qualsiasi, anche economico. O anche appoggiarlo su una superficie grazie ai piedini in gomma. L’installazione è quindi rapidissima. Grazie all‘autofocus e alla correzione trapeziodale automatica, basta veramente accenderlo. Le funzionalità automatiche funzionano abbastanza bene, anche se non sono precise al 100%, ma si può sempre intervenire manualmente. Se non siete troppo pignoli comunque, le prestazioni sono molto buone. Unico fastidio potrebbe essere l’alimentatore in dotazione, il cui cavo è un po’ corto.

Recensione ETOE E3 Pro: qualità d’immagine e audio

A parte l’effetto “wow” dato dalle enormi dimensioni dello schermo proiettato, andiamo a valutare la qualità d’immagini di questo proiettore compatto. Globalmente possiamo dire che ci sono sia aspetti positivi che negativi. La luminosità di 600 ANSI lumen è tutto lodevole se teniamo conto della fascia di prezzo di questo prodotto. Nonostante un abbastanza evidente calo di luminosità ai bordi nelle aree periferiche, gran parte dello schermo proiettato è uniforme. Come per tutti i proiettori, la qualità dei neri e il contrasto dipendono fortemente dalla luce ambientale: per ottenere il massimo dovrete avere un buio totale, specialmente se la luminosità di picco del proiettore non è elevatissima come in questo caso. ETOE E3 Pro gestisce abbastanza bene il contrasto comunque. Fa invece un po’ di fatica con le sfumature di colore e di luminosità. Come si nota nell’immagine del monoscopio, le sfumature di colore a volte sono un po’ brusche. Stesso discorso vale per l’immagine con le sfumature di grigio che non sono distinguibili fino al livello 10-12. Globalmente la gamma dinamica è un po’ limitata.

Nonostante la risoluzione 1920 x 1080 pixel, ETOE E3 Pro non riesce sempre a riprodurre i dettagli fini nelle immagini. Lo si nota abbastanza bene nelle righine del nostro monoscopio. Tuttavia il dettaglio percepito dipende anche dalla dimensione dello schermo proiettato e dalla distanza a cui è posto. In generale però capita di percepite le immagine poco nitide se ricche di dettagli. Abbiamo anche notato una sorta di effetto ghost che tende a proiettare degli aloni luminosi intorno a degli sport luminosi.

Ci colpito molto positivamente il comparto audio integrato. Il suono è emesso è davvero potente e corposo. Non fa sentire l’esigenza di collegare un sistema audio esterno, come invece accade spesso con i proiettori di questa fascia di prezzo. Chiariamoci: non si tratta di un suono perfetto, a volte tende ad impastare un po’. Però nella maggior parte dei casi è più che soddisfacente ed in ogni caso si può collegare un sistema audio esterno facilmente.

Recensione ETOE E3 Pro: esperienza d’uso

Veniamo ora all’esperienza d’uso in generale. Quanto è stato piacevole utilizzare questo dispositivo? Grazie ad Android TV e alle varie applicazioni, l’utilizzo è davvero intuitivo ed immediato. Dalla prima accensione alla riproduzione della nostra serie TV preferita passano letteralmente pochi minuti.

Ma quali serie TV e film vi consigliamo di vedere con ETOE E3 Pro? In generale abbiamo notato che la qualità cala in presenza di scene buie o comunque in presenza di scene con un’ampia gamma dinamica, come quelle del film Interstellar. In queste situazioni il proiettore fa fatica a riprodurre tutte le sfumature, con il risultato che la scena appare poco nitida e i colori poco realistici. Nelle scene con gamma dinamica più contenuta invece il risultato è di gran lunga superiore e l’impressione è proprio quella di essere al cinema. Ad esempio nelle tratte da “Gli Anelli del Potere” che vedete qui sotto la qualità è molto buona. Nel proiettare immagini di cartoni animati, ETOE E3 Pro è davvero eccellente. Complice probabilmente la minore complessità in termini di sfumature di colore e luminosità, l’effetto finale è davvero eccellente.

Conclusioni

Tiriamo quindi le somme su questa recensione di ETOE E3 Pro. Sicuramente si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo dato che viene proposto a meno di 300 euro. Potete scordarvi di acquistare un buon TV a questo prezzo. Perché non sostituirla con questo prodotto? Si tratta di un proiettore leggero e compatto, dal design moderno e semplicissimo da installare.

La qualità d’immagine si destreggia tra alti e bassi, ma globalmente possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Sicuramente è un po’ da migliorare la gestione dei dettagli fini, delle sfumature e della gamma dinamica. Tuttavia l’effetto di vedere i nostri film e serie TV su uno schermo così grande ci fa chiudere un occhio. Se poi avete dei bambini che amano i cartoni animati – o se li amate voi direttamente – siete a cavallo! Ottimo il sistema audio integrato che rende ETOE E3 Pro un sistema multimediale all-in-one, utilizzabile così com’è out-of-the-box.

Vi consigliamo quindi l’acquisto? Se siete in grado di sopportare qualche difetto in termini di qualità d’immagine e vi interessa l’esperienza in sè (e il prezzo molto competitivo per le funzionalità offerte), assolutamente sì! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci.

