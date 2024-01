Anime Breakfast: Made in Abyss e le cronache dell’abisso

In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo a discutere con voi Made in Abyss, l’adattamento animato del manga di Akihito Tsukushi arrivato in Italia grazie a Dynit

Nuova settimana, nuova domenica, nuovo Anime Breakfast (qui la lista completa degli episodi!). E se la scorsa settimana abbiamo un po’ sconfinato, parlandovi di Captain Laserhawk (cliccate qui per leggerne!), questa volta vogliamo tornare alla forma più classica di animazione giapponese. Made in Abyss nasce come manga, scritto e disegnato da Akihito Tsukushi, nell’ormai lontano 2012 (diamine, sono già passati 12 anni), ed è arrivato in Italia grazie a J-Pop nel 2018.

E la serie anime come nasce?

A partire dal luglio 2017, in Giappone va in onda una serie animata, prodotta da Kinema Citrus, che conta attualmente una stagione completa, una seconda in produzione, e un lungometraggio. L’anime è arrivato in Italia grazie a Dynit ed è disponibile sia su Prime Video sia su VVVVID. Ah, “quel” videogioco non esiste. Anche se ne abbiamo scritto una recensione. Non esiste ugualmente.

Roar of the Abyss | Anime Breakfast: Made in Abyss

La storia di Made in Abyss inizia nella città di Orth, sita sul bordo dell’Abisso, una vasta e misteriosa voragine apparsa molti anni prima che attrae e “sottrae” esploratori da tutto il mondo. Riko, la nostra protagonista, è una giovane orfana determinata a seguire le orme di sua madre, Lyza, una famosa esploratrice dell’Abisso che, seppur non faccia ritorno ormai da tanto tempo, si è guadagnata l’epiteto di Annichilatrice (Annihilator). Un giorno, la fanciulla “incontra” per caso un giovane ragazzo senza memoria, chiamato Reg, che sembra aver avuto origine proprio dall’Abisso.

I due dunque decidono di unirsi per intraprendere un viaggio verso il fondo della voragine, con l’obiettivo di trovare Lyza e svelare i misteri che la circondano. Lungo il percorso affronteranno sfide mortali, sia fisicamente sia psicologicamente, incontreranno creature straordinarie e anche altri esploratori, che avranno gli intenti più disparati. Stop, non vi diciamo altro: il rischio spoiler è sempre dietro l’angolo.

Remembering home | Anime Breakfast: Made in Abyss

Quel che affascina della narrazione di Made in Abyss è il costante tentativo di mescolare momenti di meraviglia e innocenza ad altri di tensione palpabile e terribile oscurità. Il mistero che circonda l’abisso è molto più mortale di quello che possa sembrare all’inizio, e Riko e Reg sono soltanto due bambini, mentalmente parlando. Non ne usciranno indenni, bene o vada che male questo viaggio. E ancora non lo sappiamo, in realtà, perché la seconda stagione è ancora in corso!

Fra tutto, però, il comparto meglio riuscito è il world-building: l’ambientazione dell’Abisso è spettacolare, in ogni senso. Un luogo vasto, misterioso, composto da livelli via via sempre più inquietanti e di difficile comprensione umana. L’Abisso è Made in Abyss e ne rappresenta il cuore pulsante. Man mano che ci si avvicenda verso il fondo, le ambientazioni passano da essere pittoresche e quantomeno familiari all’occhio umano, a livelli via via più surreali e letteralmente straordinarie.

Gallantry and Recapitulation | Anime Breakfast: Made in Abyss

Le creature che lo abitano sono molte e sono tutte piuttosto bizzarre, alcune anche pericolose. Sono chiamate “bestie dell’Abisso” e, man mano che si scende, ovviamente, diventano sempre più pericolose e bizzarre. Inoltre, l’Abisso non è solo un luogo fisico, ma funge anche da metafora per la ricerca della conoscenza, l’oscurità della vita e la necessità di affrontare quotidianamente i propri demoni interiori. Insomma, insieme a Riko e Reg, il terzo protagonista fondamentale è proprio la voragine che si estende ai piedi di Orth.

L’anime tratta spesso anche il tema della morte e della tragedia. Una caratteristica dell’Abisso di cui non vi abbiamo ancora parlato, infatti, è il pericolo della risalita. Gli esploratori come Riko e Reg possono decidere di tornare indietro dall’Abisso, verso la città di Orth, ma questo comporta danni fisici via via sempre più gravi più sono i livelli da risalire. Diventa dunque fondamentale la scelta fra continuare l’esplorazione ed affrontare i rischi mortali, restando condannati a vivere nella voragine se si è scesi per troppi livelli, o abbandonare l’Abisso mettendo a repentaglio, comunque, la propria esistenza. La vita e la morte si intrecciano profondamente, diventando l’una compagna fidata dell’altra.

Swings and Roundabouts | Anime Breakfast: Made in Abyss

Un altro degli aspetti maggiormente apprezzati da pubblico e critica specializzata di Made in Abyss è decisamente il suo comparto tecnico ed estetico. La cura maniacale per i dettagli e la qualità complessiva dell’opera, in effetti, sono ben sopra la media. Il character designer dell’anime è Kazuchika Kise, noto per la sua abilità nel trasmettere le personalità uniche dei personaggi. Tutti i protagonisti hanno un aspetto distintivo che riflette il mondo fantastico e spesso pericoloso in cui vivono. Hanno volti molto espressivi e che riescono a trasmettere emozioni e collegare visceralmente con lo spettatore.

A livello tecnico, le animazioni di Made in Abyss sono di ottima qualità, specialmente per quel che riguardano le sequenze d’azione e gli scontri con le creature dell’Abisso, caratterizzate da dinamicità e fluidità. L’uso di effetti visivi come luci, ombre e dettagli ambientali contribuisce a rendere le scene più coinvolgenti. A questo concorre la colonna sonora, composta da Kevin Penkin, universalmente acclamata perché si adatta perfettamente alle scene mostrate, amplificando ulteriormente il carico emotivo di alcune scene.

Welcome to my World

Insomma, per concludere questa puntata di Anime Breakfast, non possiamo che consigliarvi la visione di Made in Abyss. Un anime che ha dalla sua una profonda perizia tecnica e un design e un world-building davvero eccezionali. Aspettatevi però una trama a tratti molto dura, pensante e traumatica: sebbene lo stile estetico di Tsukushi, che rimanda molto al mondo “Loli”, possa far sembrare il contrario, le cose in Made in Abyss spesso vanno male. Senza neanche che ve ne accorgiate, finché non si arriva alla tragedia. Buona visione!

Vi ricordiamo che potete recuperare l’anime di Made in Abyss sia nel catalogo di Amazon Prime Video, sia in quello di VVVVID! Trovate i due link di riferimento qui sotto. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le notizie sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.